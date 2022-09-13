Манипуляция: страны Балтии мстят за свое поражение в ВМВ сносом памятников советским воинам

Белорусский провластный политолог Алексей Дзермант утверждает, что страны Балтии, снося памятники советской армии, стремятся уничтожить любую память о России и СССР. Мы проверили текст и выяснили, что политолог на самом деле занимается манипуляциями.

Teiginiai



Алексей Дзермант, один из наиболее активных белорусских политологов, поддерживающих режим Лукашенко, утверждает, что снос памятников советским воинам в странах Балтии – это попытка уничтожить любое напоминание о СССР и России. Он утверждает, что страны Балтии находятся на “передовой на линии фронта борьбы с Россией” и готовы в своих действиях совершать любые поступки. Дзермант считает, что таким образом “прибалтийские националисты пытаются отомстить за свое поражение в Великой Отечественной войне”, поскольку они “стоят на позиции коллаборантов, которые сотрудничали с немцами”, и жаждут реванша на символическом уровне.



Verdiktas



Данный текст является примером манипуляции, основанной на несколько обновленном советском нарративе, который активно и давно используется Кремлем в отношении стран Балтии. Заявления Дзерманта являются проявлением взгляда на историю из Москвы, для которой характерно нежелание диалога по вопросам исторической памяти и неприятие альтернативных точек зрения, учитывающих локальный контекст, важный для понимания действий властей той или иной страны.



Melo detektoriaus komentaras



Риторика, которая используется в статье, уже много лет характерна для российской пропаганды разных мастей - как официальной, так и “экспертной”, которая обвиняет страны Запада в нацизме, реваншизме, историческом ревизионизме и прочих “грехах”. Примеры опровержения подобных тезисов “Детектором лжи” можно прочитать здесь, здесь, здесь или здесь. При этом создается впечатление, что белорусские прорежимные “эксперты” работают по одной методичке. Тем не менее, стоит остановится на ряде тезисов Дзерманта.

Во-первых, заявляя о том, что власти стран Балтии, снося монументы, пытаются уничтожить любое напоминание о России и СССР, Дзермант спекулирует и использует принцип генерализации. Каждый памятник несет в себе ту или иную идеологическую нагрузку. Кроме того, есть памятники, связанные с воинскими захоронениями, а есть монументы с ними никак не связанные. К ним действительно стоит относиться по-разному. Например, решение Вильнюсского самоуправления по демонтажу памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище никак не означает, что в Литве не помнят о тех советских воинах, которые стали жертвами той войны. Планируемый перенос памятников в Грутский парк означает, что данные памятники останутся в публичном пространстве Литвы и все желающие смогут узнать об их создании и людях, связанных с ними. А размещение информационных стендов на самом кладбище также позволит жителям Литвы и зарубежным туристам узнать об историях тех советских солдат, которые там похоронены. Самое важное, чтобы о погибших помнили и знали, а за их могилами – ухаживали. Для этого не нужна никакая идеологическая помпезность, хотя именно она имеет первостепенное значение для российской пропаганды, а также пропагандистов режима Лукашенко. И пока власти Литвы с уважением относятся к кладбищам и могилам советских воинов на своей территории, в Беларуси варварски уничтожаются могилы воевавших с нацистами солдат Армии Крайовой, фактически за этим процессом стоят белорусские власти.

Во-вторых, заявление Дзерманта о том, что “Прибалтика сейчас является передовой на линии фронта борьбы с Россией” опять же является пропагандистским приемом. Стоит напомнить, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом и в силу этого были его составной частью, в отличие от Польши, Венгрии или Болгарии, имевших формальную независимость. Поэтому именно страны Балтии лучше всего понимают то, чем является путинская Россия и какие опасности она несет.

В-третьих, тезисы о том, что страны Балтии пытаются “отомстить за свое поражение в Великой Отечественной войне” и придерживаются идеологии пособников нацизма является ложью. В упомянутых выше текстах “Детектора лжи” этот пропагандистский прием уже разоблачался. Стоит лишь напомнить, что во время той войны страны Балтии были оккупированы нацистами и не могли осуществлять какой-либо самостоятельной политики. А после того, как нацистская оккупация сменилась советской, многие вопросы истории стало невозможно обсуждать. После восстановления независимости в обществах стран Балтии происходит не всегда легкий внутренний диалог о собственном прошлом. Также там помнят и о жертвах Холокоста, что, кроме всего прочего, свидетельствует об абсурдности обвинений Дзерманта в том, что современные власти стран Балтии пользуются идеологией пособников нацизма.

В-четвертых, заявление Дзерманта о том, что Россия и ее союзники придерживаются “правильной точки зрения на события Второй мировой и Великой Отечественной войн”, является очередной манипуляцией. Правильной точки зрения на историю той войны быть не может, поскольку постоянно всплывают новые факты, ранее неизвестные в силу объективных причин либо идеологической целесообразности. Такой подход выбора между добром и злом является очевидным злоупотреблением, которое активно используется путинскими пропагандистами для манипуляции сознанием граждан. А само заявление Дзерманта о российской позиции как о правильной точке зрения на войну свидетельствует лишь о том, что ни российская пропаганда, ни копирующие ее прорежимные белорусские эксперты не готовы к историческому диалогу, которые предполагает желание выслушать другую сторону.

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