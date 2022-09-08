Специалисты говорят о печальном будущем: если ничего не менять, жить придется в мире природных аномалий

Услышав выражение экономика замкнутого цикла (также встречается термин "циркулярная экономика"), мы сначала думаем об экономике страны и деятельности бизнеса. И в этом много правды. Но замкнутый цикл наблюдается и в нашей жизни, в повседневных решениях и привычках, меняя которые, мы можем значительно способствовать созданию более чистого и привлекательного окружения.

Для тех, кто никогда не слышал термин "экономика замкнутого цикла", эксперт по экономике замкнутого цикла Литовского центра инноваций (ЛЦИ) Каролина Кужмарските поясняет: экономика замкнутого цикла – эта экономическая система, цель которой - снижение использования первичного сырья и смягчить таким образом негативное воздействие на окружение. Кроме того – обеспечение устойчивого роста в контексте сокращения природных ресурсов.

"Для достижения этих целей на практике применяются разные стратегии. Это внедрение технологий, которые эффективнее используют вещества и энергоресурсы, улучшение инфраструктуры по сбору и переработке отходов, развитие производства из вторсырья, создание новых услуг совместного пользования, применение инновационного и экологического дизайна изделий. Наибольшее влияние на развитие экономики замкнутого цикла имеет синергия всех перечисленных видов деятельности, поскольку в зависимости от того, как произведен и используется продукт, а позже – утилизируется, зависит и то, как мы сможем использовать его составляющие части и материалы в новом производственном цикле", – сказала Кужмарските.

Не менее важную роль в экономике замкнутого цикла играют и потребители, ежедневный выбор которых – начиная с приобретения продуктов и заканчивая их утилизацией – имел большое влияние на рост замкнутого цикла. На вопрос, какими решениями каждый из нас может поучаствовавть в поощрении экономики замкнутого цикла, Кужмарските напомнила о покупке новых вещей.

"При покупке новых вещей, надо подумать, как часто вы ими будете пользоваться. Если это вещи одноразовые, лучше вообще от них отказаться и поискать многоразовую альтернативу, например, на рынке есть много многоразовых пакетов, тряпочек, бутылок для воды. Если мы будем использовать вещь один-два раза в год – почему бы не взять ее в аренду, можно также купить в магазине подержанных вещей. Что касается покупки продуктов, важно оценить, успеете ли вы использовать их, не придется ли выбросить из-за истечения срока годности", – сказала собеседница.

Если вы все же решили приобрести вещь, хорошо смотрите за ней, чтобы она служила как можно дольше.

"Если то текстильные изделия – важно стирать их по инструкции. Если из строя вышел электроприбор - отнесите его в мастерскую. Починить и обновить стоит и текстильные изделия, обувь, велосипеды, мебель. Также не надо забывать о действии гарантийного срока и не полениться - обратиться к продавцу", – сказала эксперт.

Задуматься надо и тогда, когда вы планируете выбросить ненужные вещи. Если их еще можно использовать, специалист призывает кому-нибудь их отдать, на что-нибудь поменять или продать и напоминает, что даже тогда, когда мы думаем, что вещь непригодна для использования, ее могут использовать другие. Сейчас прекрасно действуют разные платформы по обмену вещей, комиссионные магазины, студия вторичного дизайна, где можно реализовать ненужную одежду, приобрести что-то новое для себя. Также увеличивается число пунктов, принимающих старые или ненужные вещи, которые еще можно использовать. В 2022 г. в Литве действует 75 таких пунктов.

"Если вы решили выбросить вещь, критически важно сделать это правильно. Текстильные изделия надо выбрасывать в специальные контейнеры, электронику – сдать в места сбора таких вещей, мебель, строительный мусор, опасные отходы – на площадку по сбору крупногабаритных отходов. Кроме того, надо обратить внимание, что старый текстиль можно принести в некоторые магазины, а электроприборы - в любое место их продажи. Муниципалитеты обязаны предоставлять жителям услугу по сбору крупногабаритного мусора 4 раза в год. Также надо не забывать, что перед утилизацией отходы надо правильно упаковать. Чем ответственнее вы подойдете к этому, тем качественнее позже их утилизируют", – сказала Кужмарските.

Ради чего все это?

Если мы не сортируем мусор, много потребляем, покупаем много не всегда нужных товаров, то наносим огромный ущерб природе и своему здоровью. Однако такой образ жизни не только увеличивает парниковый эффект, но и напрямую связан с загрязнением окружающей среды.

"Лучше всего наблюдать за этим по тенденции коммунальных отходов. Если в 2011 г. на одного жителя приходилось 442 кг мусора в год, то в 2020 г. это количество уже составляет 483 кг, несмотря на то, что число жителей в Литве сокращается. Поскольку нынешняя система утилизации отходов не способна переработать такое количество мусора, окружающая среда загрязняется иными способами утилизации отходов, путем сжигания или захоронения на свалках. Конечно, устойчивый образ жизни касается не только сокращения отходов. Очень много значит и вопрос сообщения. Большая часть жителей страны ездит на собственных автомобилях, они выбрасывают в атмосферу 54% всех газов транспортного сектора", – сказала Кужмарските.

По ее словам, применение правил экономики замкнутого цикла приносит и финансовую пользу. Больше всего пользы мы приносим не тем, что перестаем покупать вещи, которые используем очень редко, но тогда, когда экономим ресурсы.

"Захламлять дом ненужными вещами - не самый рациональный способ расхода своих средств. Сэкономить можно, если уменьшать расход электричества, воды, использовать экономичные виды транспорта, рационально отапливать или охлаждать помещения. Так мы расходуем не только природные ресурсы, но и свои деньги. Сэкономить можно и если правильно присматривать за вещами, использовать их как можно дольше, делиться с другими", – заметила представитель ЛЦИ.

Как Литва справляется с внедрением принципа экономики замкнутого цикла? В Литве есть платформы, на которых можно делиться вещами, пункты сбора вещей, проводят различные инициативы как жители, так и компании, по последним данным ЕС, индекс Литвы в этой сфере составляет всего 4,4%. Для сравнения, такие страны как Бельгия, Нидерланды, Германия уже достигли 20%. Глава ПУ "Экономика замкнутого типа" (Žiedinė ekonomika) Домантас Трацявичюс заметил: публично говорят о том, что цель Литвы – достигнуть 12%, в нынешней ситуации этого добиться невозможно – надо менять законы.

"Если больше ответственности ляжет на производителей, то будут значительные перемены. Например, производителей должны облагать дополнительными налогами за поставку на рынок новых материалов, за производство вещей из материалов с содержание токсических веществ или вещей, которые нельзя переработать. Также их надо обязать чинить свою продукцию, которая попадает на площадки для крупногабаритного мусора. Если все это будет бизнесу невыгодно, а по логике, так и должно быть, то он должен менять модель действия, т.е. должен производить более устойчивую, экологичную и долговечную продукцию. Но для изменения законов нужно желание и решимость законодателей", – сказал Трацявичюс.

Также, по его словам, в поощрении экономики замкнутого цикла ответственность ложится и на потребителях, которые обязаны изложить свою позицию и ожидания как законодателям, так и производителям.

"Каждая наша покупка посылает сигнал производителям. Если они видят, что мы поддерживаем потребление, быструю моду, то не снизят обороты, будут массово производить одноразовые, ненадежные вещи. Но если люди хотят перемен, то бизнес должен будет приспосабливаться. И он приспособится, никуда не денется, будет дальше зарабатывать деньги, но мы сможем получать более качественные товары и услуги", – сказал специалист.

Скептики могут отметить – производство долговечной вещи стоит дороже, это экономически невыгодно ни производителю, ни покупателю. Но по словам Трацявичюсу, это мнение тех, кто не оценивает ущерб наносимый им самим, природе и даже экономике.

"Промышленное производство выделяет много вредных веществ, города загрязняются, люди чаще болеют, снижается продуктивность, из-за этого становится меньше работников, это ослабляет экономику. Так мы ясно видим, что из-за большого и безответственного потребления, покупки дешевых вещей, которые быстро ломаются, мы наносим вред и себе, и экономике. Кто-то скажет, что потребление - двигатель экономики, но на чем будет держаться экономика, если некому будет работать?", – вопрошал он.

По словам Трацявичюса, только комплексный подход к проблеме, которая - наша ответственность, может помочь Литве как нагнать другие страны по применению принципа экономики замкнутого цикла, так и стать одним из лидеров.

"Экономика замкнутого цикла идет в ногу с глобальным потеплением. Поэтому либо мы сейчас будем участвовать в создании чистого окружения, либо в будущем будем жить среди загрязнений, отходов и в мире природных аномалий. Возможности для перемен есть, нужно лишь желание", – заверил он.

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