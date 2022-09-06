"Галкину с нами не по пути": как Пугачеву и ее семью критикуют "патриоты"

В спор Галкина и Пугачевой с пропагандистами включился и Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента Путина отделил юмориста Галкина с его антивоенной позицией от его жены, певицы Аллы Пугачевой.

"Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями, - сказал Песков. - Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг - да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления". По его словам, Максим Галкин "делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами".

Песков добавил, что президент Путин "относится к Пугачевой вполне нормально", они знакомы, не раз встречались.

Максим Галкин начал критиковать войну России против Украины еще в конце февраля. Тогда же стало известно, что Галкин, Пугачева и их дети уехали в Израиль. Галкин комментировал военные преступления российских солдат в Буче и говорил, что войне не может быть никаких оправданий.

После этого его лишили эфира на российском "Первом канале": были сообщения, что причиной послужили именно антивоенные высказывания юмориста. СМИ сообщали, что Галкин в первые же дни войны лишился рекламных контрактов.

Пугачева не комментировала войну в Украине.

Что писали "патриоты" и как отвечала Пугачева



Тем не менее певица уже весной попала в опалу у российских "патриотов". В апреле Михалков в эфире своей передачи "Бесогон-ТВ" поставил песню "Не живи с нелюбимой страной". Под песню он показал фотографии Пугачевой, Земфиры, Макаревича, Хаматовой и других знаменитостей, которые уехали из России с началом войны.

Пугачева с детьми вернулась в Россию в конце августа. Одним из первых ее публичных появлений стала церемония прощания с Горбачевым. Ее пост об этом напоминал политический манифест. "Давно я так не рыдала, - написала певица в "Инстаграме". - Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти".

Приехав в Россию, Пугачева начала отвечать на критику.

На вопрос репортеров журнала Super, что Алле Пугачевой хотелось бы сделать в Москве после возвращения, она ответила: "Морду набить одному человеку", но не объяснила, кому именно.

Три дня назад певица заочно ответила Михалкову. В "Инстаграме" Пугачева опубликовала отрывок из фильма Михалкова "Раба любви". "Господа, вы - звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты", - говорит героиня фильма.

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссёр. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - написала Пугачева.

На возвращение певицы в Россию отреагировал и провластный журналист Владимир Соловьев. "Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?" - рассуждал он в своей передаче.

Вскоре Пугачева ответила и Соловьеву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - написала она в "Инстаграме".

Антивоенных артистов в России "отменяют"



После вторжения в Украину в России начали отменять спектакли, концерты и мероприятия "несогласных" знаменитостей.

В апреле Большой театр отменил балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова и оперу "Дон Паскуале" Тимофея Кулябина. Оба режиссера высказывались против войны, а Серебренников переехал за границу.

В начале сентября журнал "Театр" сообщил, что московским театрам поступило распоряжение снять с репертуара спектакли Дмитрия Крымова. Известный режиссер тоже уехал за границу после начала войны. Театр имени Пушкина, "Мастерская Петра Фоменко", "Школа современной пьесы" и "Школа драматического искусства" уже убрали из афиш спектакли Крымова.

В августе отменили фестиваль "Части света 2022", арт-директором которого был музыкант Борис Гребенщиков. Он тоже не принял войну и уехал из страны.

За антивоенную позицию наказывают и рок-группы: тем, которые высказывались против вторжения в Украину, не дают выступать в России.

Группа Anacondaz решила судиться с властями после того, как множество их концертов сорвали или отменили. Группа "Элизиум", в 2021 году записавшая песню о сидящем в тюрьме Навальном, обратилась к подписчикам с просьбой заказывать им корпоративы, так как по-другому выступать в России у них не получается. "Главное - не афишируйте этот праздник, иначе его попытаются сорвать соответствующие органы", - написали они.

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука суд оштрафовал за слова, сказанные им на концерте. "Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?" - сказал Шевчук со сцены, добавив, что "Родина - это не жопа президента". Фраза стала крылатой, а полиция усмотрела в его словах "дискредитацию" российской армии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!