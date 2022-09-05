"Господа, вы звери, вы будете прокляты своей страной". Пугачева ответила Михалкову цитатой из его же фильма

The Insider

Alla Pugačiova Foto: Itar-Tass / Scanpix

Алла Пугачева ответила пропагандисту и режиссеру Никите Михалкову в своем Instagram. Ранее он, комментируя возвращение певицы в Россию, назвал ее "крысой": "Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?".

Пугачева же опубликовала отрывок из фильма Михалкова "Раба любви" (1975). В нем главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит белым казакам, которые гонятся за ней: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!". Под видео Пугачева пишет: "Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?". Статьи по теме: "Лопнуть можно от злости": Пугачева и Собчак выступили против Соловьева Ранее Пугачева в интервью журналу Super призналась, что ее первое желание после приезда — "набить морду одному человеку". Она также опубликовала пост, посвященный пропагандисту Владимиру Соловьеву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — написала она. Тот публично высказался о возвращении Пугачевой в Россию: "Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!