Данные ВОЗ вызывают беспокойство: по этой причине ежегодно преждевременно умирает 3000 жителей Литвы

Несмотря на то, что ежегодно в Литве сокращается число случаев смерти от болезней, вызванных высокой концентрацией твердых частиц в воздух, мы пока не можем похвастаться качеством воздуха в городах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за высокой концентрации твердых частиц досрочно умирают 3000 человек, а в мире фиксируют больше 4 млн. таких смертей в год. Эксперты утверждают, что это должно беспокоить не только специалистов, но и самих жителей.

Представитель Национального онкоинститута Гедре Смайлите сказала, что уровень загрязнения повышает промышленная и сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, транспорт и множество других факторов, благодаря которым в воздух попадает немало загрязнений – озон, оксид серы, монооксид углерода, оксид азота, бензол, 1,3-бутадиен, формальдегид, ртуть, свинец и твердые частицы.

Загрязнение воздуха считается одним из основных факторов, вызывающих онкологические заболевания.

"Было немало научных исследований, в которых оценивали риск онкозаболеваний среди людей, живущих в загрязненных регионах, водителей-профессионалов, полицейских и других групп жителей, живущих и работающих в условиях высокого уровня загрязнения. В 2015 году была опубликована монография Международного агентства онкоисследований, согласно ее данным, загрязнение воздуха оценивается как канцерогенный фактор", – сказала Смайлите.

В Литве ежегодно диагностируют почти 18 000 новых случаев рака, из них рак легких составляет 8% (около 1400 случаев). По словам собеседницы, часть этих случаев, вероятно, связана с загрязнением воздуха.

"Как утверждает группа экспертов, есть достаточно научных данных, чтобы признать загрязнение воздуха канцерогенным фактором воздействия на людей, который повышает риск развития рака легких. Загрязнение воздуха также, возможно, связано с раком мочевого пузыря. Надо отметить, что в 2014 году, когда было собрано достаточно научных доказательств, выхлопы дизельных автомобилей были признаны канцерогенным фактором, связанным с ростом риска развития рака легких", – сказала специалист.

Наибольшая угроза – жителям больших городов

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Ирены Тарашкявичене, влияние уровня загрязнения воздуха на наше здоровье проявляется симптомами, проявляющимися в краткосрочном и долгосрочном периоде. Последние чаще проявляются в случаях внезапного и сильного, но кратковременного загрязнения, например, если начался большой пожар, во время которого в воздух попали ядовитые вещества.

"В таких случаях люди могут чувствовать такие симптомы, как чихание, кашель, нехватка воздуха, раздражение слизистой глаз, головная боль и головокружение. Однако, когда речь идет о больших группах людей, даже во время краткосрочных загрязнений фиксируется больше случаев госпитализации, связанных с нарушением дыхательной деятельности или кровообращения, особенно, когда у человека обостряется течение какого-либо хронического заболевания", – сказала Тарашкявичене.

В долгосрочном периоде, по ее словам, уровень загрязнения может вызвать более серьезные проблемы со здоровьем.

"С течением времени загрязнение воздуха может обусловить не только обострение хронических заболеваний, но и вызвать новые болезни, например, у некоторых людей может начаться рак. Возможно также, что долгосрочное влияние загрязнения – пусть и небольшого, но постоянного – может привести к преждевременной смерти от практически любой известной на данный момент болезни", – заметила Тарашкявичене.

По данным представителя Агентства охраны окружающей среды Вилмы Бимбайте, транспорт, энергетический сектор и производство - три самых больших загрязнителя воздуха, а самый высокий уровень загрязнения обычно фиксируется в крупных городах.

"По данным 2021 г., в Вильнюсе концентрация твердых частиц KD2,5 составляла 14 микрограммов на 1 м куб., по рекомендации ВОЗ этот показатель должен быть – 5. Очень важна и чистота улиц, за которую отвечают муниципалитеты. Другой момент – у нас много мест, где в жилых районах не асфальтированы дороги. При строительстве и реконструкции зданий, ремонте дорог, тротуаров, обычно не используют воду для уменьшения пыли, не соблюдают другие требования охраны природы. Старый автопарк также не способствует улучшению качеству воздуха. Конечно, можно порадоваться, что транспорт в городах понемногу обновляется, особенно в крупных городах, где уровень загрязнения самый высокий, понемногу обновляется", – сказала Бимбайте.

Особое внимание уделяют снижению уровня загрязнения

На вопрос, как проблему загрязнения воздуха решают на государственном уровне, Бимбайте отметила, что это приоритетный вопрос.

"План по достижению 0 загрязнения и Зеленый курс предусматривают, что до 2030 г., по сравнению с 2005 г., уровень загрязнения должен снизиться минимум на 55%. Совсем недавно был утвержден Национальный план по снижению загрязнения, в котором есть около 60 средств снижения уровня загрязнения. Это комплексное решение проблемы, в нем участвуют все ответственные ведомства, как правительство, так и общество", – сказала собеседница.

Она обратила внимание на то, что за снижение загрязнения воздуха в ответе каждый житель, а способов достижения общих целей немало.

"Мы должны менять свои повседневные привычки и жизнь, как в плане использования энергоресурсов, так и употребления разных продуктов, использования разных изделий. Например, покупать меньше новых текстильных изделий, обдумывать покупку продуктов, эффективно использовать энергоресурсы – все это шаги к переменам. Любое избыточное потребление поощряет процесс производства, во время которого в воздух вредные загрязнения. Надо подумать и о замене автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на альтернативные или меньше ездить на них по городу – чаще ходить пешком, ездить на велосипеде или самокате, на общественном транспорте", – рекомендует специалист.

Бимбайте сказала, что это возможно, что доказывает начало пандемии, когда из-за ограничений не действовала большая часть сферы услуг и других секторов.

"Март 2020 г. – большая часть магазинов и кафе не работает, улицы пустые, автомобилей на улица немного. Результат – количество твердых частиц сокращается на 30-50%. Конечно, не надо использовать такие зверские запреты и решения, но люди обязаны заботится о своем здоровье. Если мы все заодно будем идти к устойчивому образу жизни, будем выбирать альтернативные решения, которые не наносят вреда окружающей среде, то будем в будущем меньше болеть и жить в чистом окружении", – не сомневается собеседница.

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