ВИДЕО. После смерти Горбачева вновь стала популярной реклама из 90-х с его участием

После смерти последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева в социальных сетях с новой силой "завирусилась" реклама пиццерии "Пицца Хат", в которой Горбачев снимался в 1990-е вместе со своей внучкой. Горбачев принял тогда предложение сняться в рекламе по финансовым соображениям, пишет Evening Standard.

Видео, в котором Михаил Горбачев посещает пиццерию, было снято в Москве в 1997 году, но транслировалось телезрителям год спустя, когда Россия находилась в глубоком экономическом кризисе. В рекламе Горбачев обедает с внучкой в ​​пиццерии "Пицца Хат" на Красной площади, а рядом спорит семья: один критикует политику Горбачева и обвиняет его в кризисе, другой говорит: "Но благодаря ему, у нас есть свобода!"

Реклама точно отражает сложности российского общества через несколько лет после распада Советского Союза."Если вы пытаетесь контекстуализировать Москву 1990‑х — это одноминутный урок", — говорит Юваль Вебер, эксперт по России, который использует рекламу в качестве учебного пособия. Присутствие американской сети пиццерий в Москве — первый филиал открылся в 1990 году — стало символом растущих экономических связей между Западом и Россией.

Ролик вновь обрел популярность после того, как 30 августа Горбачев скончался в возрасте 91 года. Как сообщает Evening Standard, в этой рекламе бывший лидер СССР участвовал в виду нехватки денег для своего Фонда Горбачева. Ролик был снят через семь лет после распада Советского Союза, и бывший генсек получил за эту работу миллион британских фунтов (чуть более миллиона евро).

В одном из интервью сам Горбачев подтвердил это: "В то время у меня были финансовые проблемы с моим фондом, поэтому я согласился на рекламу. Я обошел все банки, потому что здание фонда нужно было закончить и рабочим нужно было выплатить зарплату", — рассказал он. Речь идет об основанной Михаил Сергеевичем некоммерческой организации, в поддержке которой тогдашний президент России Борис Ельцин регулярно отказывал.

Сам Горбачев сомневался, стоит ли ему сниматься в рекламе, а его жене Раисе эта идея была еще более неприятна. С одной стороны, он нуждался в деньгах, и предлагалась большая плата. С другой стороны, появление в рекламе крупной американской корпорации наверняка еще больше навредило его и без того плохой репутации в России.

В конце концов Горбачев согласился, но с условиями: его не будут снимать за поеданием пиццы, которую оставили его внучке, и он получит окончательное утверждение сценария. Рекламодатели приняли его условия, и ролик вышел в том виде, в котором его потдвердил Gorby.

В 2007 году Горбачев также участвовал в рекламе люксового бренда Louis Vuitton, а на вырученные деньги оплатил оборудование в больнице, где лечили детей, больных лейкемией.

Михаила Горбачева похоронят в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

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