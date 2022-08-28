ВИДЕО. Алла Пугачева вернулась в Россию

Алла Пугачева, об отъезде которой за границу стало известно в марте, вернулась в Россию, подтвердила ТАСС ее помощница Елена Чупракова. Об этом пишет портал Meduza.io.

По словам Чупраковой, певица приехала в РФ "уже давно". 27 августа модельер Игорь Гуляев опубликовал видео с Пугачевой, из которого следовало, что она находится в Москве.

Информация об отъезде из России Пугачевой и ее семьи появилась вскоре после начала российского вторжения в Украину. В марте певица отвергла утверждения, что уехала из России навсегда, заявив, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией". Позже она сказала, что вернется в РФ к началу учебного года в сентябре.

Алла Пугачева публично не комментировала войну, однако ее муж Максим Галкин в апреле осудил Россию за гибель мирных жителей в Украине, за что подвергся оскорблениям со стороны российских пропагандистов. Сейчас Галкин, судя по его соцсетям, выступает с концертами в Западной Европе.

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