Эксперимент: проверено на практике – на самом ли деле чистящие средства собственного приготовления действенны

Некоторые средства, которые мы используем на кухне, например, уксус и сода, действуют как эффективные и универсальные чистящие средства, при этом стоят недорого. Отказ от чистящих средств поможет уменьшить использование пластика и агрессивных химических веществ.

Если у вас закончилось средство для чистки окон или другие чистящие средства, не спешите в магазин. Попробуйте использовать подручные средства.

Уксус и спирт помогут в борьбе с микробами, накипью, неприятными запахами и жиром. Лимон выполняет функцию ароматизатора, кроме того, он уничтожает микробы. А пищевую соду можно использовать как для чистки, так и для избавления от запахов.

Действенны ли чистящие средства домашнего приготовления? Проверим на практике.

Средство для чистки стекол, зеркал и экранов

На форумах пишут, что вычищенные этим средством окна и зеркала сияют чистотой. Это средство можно использовать для чистки экранов. Можно применять это средство и для чистки индукционных плит.

Потребуется:

● Стакан воды

● ⅓ стакана уксуса 9%

● ¼ стакан спирта 70%

● капля эфирного масла (необязательно)

Совет: окна с северной стороны действительно сияют как в рекламе. Однако во время чистки южных прогретых жарким солнцем окон в полдень выяснилось, что это средство быстро высыхает, еще до того, как его вытирают, поэтому остаются пятна. После чистки того же окна утром, когда не было жары, результат был безупречным.

Универсальное средство

Для устранения налета от жесткой воды, устранения запаха, мытья мусорного ведра, пола, других поверхностей. Можно использовать для чистки подоконников, паркета, мойки, дверных ручек.

Потребуется:

● Стакан воды

● Стакан уксуса 9%

● Лимонная корка

● Веточки розмарина

Мне нравится запах лайма, поэтому я добавила и его. Смешать все ингредиенты и оставить на неделю, чтобы средство пропиталось запахом.

Совет: уксус и лимонная кислота могут быть слишком агрессивным средство для чистки изделий из натурального камня или нержавеющей стали. Обычно производители мебели и бытовой техники в инструкции указывают, можно ли использовать чистящие средства с кислотой. Во время эксперимента изделия из нержавеющей стали этим средством чистить не пробовали.

Чистящее средство для кухни и ароматизатор воздуха

Для чистки изделий из нержавеющей стали, холодильников, мусорных баков, контейнеров, для ароматизации ковров. В зависимости от поверхности стоит менять соотношение соды и воды. Мойку из нержавеющей стали чистят густой пастой, а мусорный бак сухой содой, без воды.

Потребуется:

● Пищевая сода

● Теплая вода (может быть и комнатной температуры)

Совет: пищевая сода – незаменимый помощник в быту и на кухне. Это одно из самых безопасных средств для чистки разных поверхностей, кроме того, она помогает устранить неприятные запахи. Соду используют как ароматизатор ковров: прямо из упаковки ее тонким слоем сыплют на ковер, оставляют на 10-15 минут, а потом убирают с помощью пылесоса. Однако в процессе данного эксперимента этот способ не проверяли, чтобы не испортить пылесос-робот.

Чистка деревянных поверхностей

Говорят, что это средство не только устраняет пыль и пятна с деревянных поверхностей, но и покрывает их защитным слоем.

Потребуется:

● Полстакана уксуса 9%

● 1/4 ст. качественного оливкового масла

● Чайная ложка лимонного сока

● 20 капель эфирного масла (использовалось лавандовое)

Совет: перед использованием смесь надо хорошо взболтать. Дубовая поверхность после использования средства стала блестящей, восстановился ее цвет. Лучше использовать небольшое количество смеси, так как она быстро портится.

Чистка каменных поверхностей

Камень можно повредить кислотой, поэтому вышеперечисленные средства для него не подойдут. Экологичность этого средства будет зависеть от того, какое средство для мытья посуды будет использовано. В магазине сейчас можно найти экологические варианты чистящих средств. Для данного эксперимента использовалось средство с пометой Ecolabel.

Потребуется:

● Капля средства для мытья посуды

● Стакан теплой воды

Совет: распределить средство по поверхности и быстро работать влажной тряпочкой, чтобы не осталось пятен.

Стоит ли заменять покупные средства средствами домашнего изготовления?

Одного ответа на этот вопрос нет, но на самом деле во многих случаях домашние средства дают хороший результат - не хуже покупных. Кроме того, домашние средства не нанесут вреда тем, кто плохо реагирует на острые запахи покупных средств.

Такие средства дают приятный запах лимона, лаванды, розмарина. Надо отметить, что эти средства дешевле покупных. Кроме того, почти во всех случаях они мягче и безопаснее, если в доме есть маленькие дети, домашние животные или аллергики. Конечно же, их использование приносит пользу окружающей среде - выбрасывают меньше пластика.

Особых минусов во время эксперимента не было замечено, но на всякий случай, прежде чем использовать такие средства на видных поверхностях, лучше их сначала испробовать на небольшой площади. Если поверхность грязная, возможно, придется приложить больше усилий для ее очистки или чистить несколько раз. Как и другие чистящие средства, их надо держать в недоступном для детей и домашних животных месте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!