Манипуляция: Литва - пьющая страна гастарбайтеров с массово закрывающимися русскими школами

Описывая современную Литву, автор текста в "Аргументах и фактах" показывает ее как пьющую страну с массовой эмиграцией, отсутствием интереса к русской культуре и "пачками закрывающимися русскими школами".

Teiginiai



Репортаж в "Аргументах и фактах" представляет Литву как очень пьющую страну, пострадавшую от массовой эмиграции, случившейся после восстановления независимости. Кроме того, автор утверждает, что в стране наблюдается отсутствие интереса к русской культуре, языку, а русские школы массово закрываются.



Verdiktas



Данный текст содержит ярко выраженные манипулятивные элементы касательно Литвы, которые становятся очевидными в сравнительном контексте ее с другими посткоммунистическими странами. Факты касательно использования русского языка в Литве свидетельствуют о его востребованности. Это же касается русской культуры и образования на этом языке. Описание ситуации в Литве с употреблением алкоголя и эмиграцией также является манипулятивным без сравнительного контекста с другими странами, которым также пришлось пройти путь посткоммунистических трансформаций.



Melo detektoriaus komentaras



Для понимания любой манипуляции важен контекст. Ранее "Детектор лжи" уже писал о ситуации с русскоязычными школами в Литве. Таковых на 2021 г. насчитывалось 27, а число школьников, обучающихся по-русски, составляло 12 552 человека. Для сравнения, число польских школ - 46, а в них обучается 9 119 детей. Учитывая этнический состав Литвы, эти данные позволяют сделать вывод о том, что русскоязычное школьное образование является более востребованным, чем образование на языке крупнейшего национального меньшинства – поляков. На русском языке функционируют многие местные информационные ресурсы, русскоязычные версии есть у самоуправлений Вильнюса, Клайпеды, Висагинаса и ряда иных административных единиц. В Вильнюсе функционирует Русский драматический театр Литвы, а также проходят те или иные события, связанные с русской культурой. Так, кульминацией недавнего дня рождения Висагинаса был концерт Бориса Гребенщикова. Поэтому разговоры об отсутствии интереса к русской культуре в Литве являются ложью. Действительно, число этнических русских и их процентная доля в населении Литвы сократилась. Однако, подобная тенденция наблюдалась во всех без исключения странах бывшего СССР, о чем свидетельствуют результаты соответствующих переписей населения. Кроме того, несмотря на некоторое сокращение уровня владения русским языком, он по-прежнему остается востребованным, а хорошее знание его является конкурентным преимуществом.

Что касается потребления алкоголя, то действительно данные Всемирной организации здоровья за 2018 г. говорят о том, что Литва с 15,0 литрами чистого этанола на душу населения находилась на втором месте после Молдовы (15,2). Для сравнения, на восьмом месте была Латвия с 12,9, а на 16-м - Россия с 11,7. При этом, по этим данным, 44% употребляемого в Литве алкоголя приходится на пиво, а еще 37% - на крепкие спиртные напитки.

В России на две данные категории приходится по 39% всего употребляемого алкоголя. Поэтому фраза про "бухаем водку как не в себя" является манипулятивной. Кроме того, не стоит забывать, что вопрос употребления алкоголя (в т.ч. выбора конкретных его ценовых и качественных категорий) является личным выбором каждого конкретного индивида, а возможные негативные последствия – его личной ответственностью.

Что касается эмиграции, наличие данной проблемы опять же не делает Литву уникальной в сравнении с другими странами бывшего соцлагеря. Отток населения в поисках лучшей жизни имел место в Польше, Латвии, Болгарии, Молдове, Украине, Беларуси, странах средней Азии и многих других. Поэтому во избежание манипуляций разговор на такие темы требует сравнительный контекст.

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