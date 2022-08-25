Манипуляция: Литва несет ответственность за "блокаду" Калининграда

В социальных сетях распространяется видеосюжет, в котором рассказывается о том, что Литва является марионеточным несамостоятельным государством и несет ответственность за “блокаду” грузов в Калининград. Объясняем, что сюжет является манипуляцией.

Teiginiai



Литва полностью марионеточное и несамостоятельное государство, этому способствовали ее последние руководители, превратившие страну в зависимого сателлита. Сегодня они подчиняются Евросоюзу.



Verdiktas



Заявления о том, что Литва является марионеточным государством и подчиняется Европейскому Союзу полностью бессмысленны и не соответствуют действительности. Литва является демократическим государством, в котором и президент, и партии пришли к власти в результате демократических выборов. Литва не занимается блокадой грузов Калининград.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет представляет собой пересказ фрагмента выступления Павла Астахова, адвоката и телеведущего пропагандистскому российскому изданию Спутник. С биографией Астахова можно ознакомиться здесь. В последнее время он отметился провластными и поддерживающими позицию Кремля высказываниями.

Слова о том, что страны Балтии либо не являются самостоятельным государствами, либо марионетки в руках западных стран, либо являются марионеточными фашистским режимами с завидным постоянством распространяются в среде российских СМИ, политиков и пророссийских блогеров. Однако все эти высказывания являются конспирологией и манипуляцией фактами. Мы уже подготовили ряд материалов на эту тему, которые поясняют, как создается и работает этот нарратив. Об этом можно прочитать здесь.

Литва не является фашистским режимом, поскольку в стране существует четко выстроенная система, в рамках которой индивид может защитить свои права, в том числе посредством независимых судов. Также стоит напомнить и о публичных заявлениях литовских политиков, таких как Ремигиюс Шимашюс или Ингрида Шимоните, о недопустимости дискриминации жителей Литвы по национальному признаку на фоне агрессии Кремля в Украине. Опять-таки Европейское Сообщество, к которому принадлежит Литва, является демократическим сообществом. ЕС — это, с одной стороны, союз суверенных государств, а с другой – союз народов. Поэтому в Евросоюзе очень сложная система власти. Условно можно сказать, что Европарламент соответствует низшей палате классического парламента, Совет Евросоюза – высшей палате парламента, Еврокомиссия — это европейское правительство, а функции коллективного президента Евросоюза выполняет Европейский совет. Более подробно о том, на каких принципах строится работа Европейского парламента, можно прочитать здесь.

Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы: к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями.

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К вопросу о Калининградской области и так называемой “блокаде”. Литва не устраивала "блокаду" Калининградской области: как страна Европейского союза, Литва обязана реализовывать санкции, введенные ЕС в отношении России в связи с войной против Украины (в данном случае - меры четвертого пакета санкций). При этом Литва не запрещала проезд граждан России через свою территорию и провоз несанкционных товаров. О том, почему это не блокада, писали мы и наши коллеги из FactCheck и EUvsDisinfo. Стоит отметить, что после модификации руководства Еврокомиссии, разрешающего транзит подсанкционных товаров через Калининград, перевозки грузов между основной территорией Российской Федерации и граничащим с Литвой российским эксклавом возобновились.

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