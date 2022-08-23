Специалист рассказала, какие приборы дома "съедают" больше всего электроэнергии

Акцию "Час Земли" во всем мире проводят ежегодно. В это время люди выключают свет, остаются дома и задумываются о том, насколько важно беречь окружающую нас природу. Однако это всего 1 час, а в году 365 дней, в каждом дне 24 часа. Что будет, если подобную инициативу мы будем реализовывать в нашей жизни каждый день? Ведь экономия энергии важна не только ради сохранения природы, но и из финансовых соображений.

Причины не экономить побеждает побуждение экономить ресурсы

Согласно данным опроса общества, можно выделить три основные причины, по которым жители не склонны экономить энергоресурсы. Это финансовая свобода, взаимодействие с комфортом и здоровьем.

"Прошлым летом был проведен опрос жителей разных регионов Литвы. В первую очередь в глаза бросается стереотип, будто энергоресурсы экономят только те, у кого есть проблемы с финансами. Большая часть респондентов отметила, что им незачем экономить энергию. Другая часть руководствуется мифом, будто эффективное использование энергии и экономия сродни неиспользованию электроприборов, выключению света, а это неудобно и некомфортно. Люди также акцентируют здоровье, например, многие сказали, что не намерены, жертвовать зрением детей, поэтому они не будут выключать лампы", – сказала глава программы энергетической эффективности международной энергетической компании Аста Вайтулявиче.

Однако она отметила, что экономия энергии - это совсем не возвращение в каменный век и отказ от комфорта. Можно экономить, если эффективно использовать энергию, т.е. использовать столько, сколько надо.

"Напрасный расход энергии сродни напрасному расходу и выбрасыванию продуктов питания. Ведь мы стараемся покупать столько еды, сколько съедаем. Однако энергию в отличие от продуктов, сложно увидеть и пощупать, поэтому сложнее осознать избыточное ее использование", – заметила Вайтулявиче.

Что расходует больше всего энергии

Чтобы было легче понять, как мы напрасно расходуем энергию, специалист рассказала, какие приборы у нас дома используют больше всего энергии.

"В обычном домашнем хозяйстве больше всего энергии использует холодильник, морозильная камера, сушилка, стиральная машина, посудомоечная машина. Затем идет освещение и компьютеры, телефоны, телевизоры. Если в доме есть кондиционер, теплонасос, то конечно же больше всего энергии используют эти приборы", – заметила Вайтулявиче.

Для достижения энергетической эффективности важно не только менять привычки, но и знать, как приборы расходуют энергию. Например, Холодильник нельзя ставить на такое место, где на него попадают солнечные лучи, иначе он будет расходовать больше энергии. Надо обратить внимание на то, плотно ли закрыты дверцы – ведь увеличение в морозилке слоя льда до 5 мм, увеличивает потребление энергии на 20%. Сам холодильник не должен стоять пустой, но и набивать битком его нельзя, оптимальная заполненность - 70%. В таком случае находящиеся там продукты будут поддерживать температуру и прибору не нужно будет дополнительно расходовать энергию.

Для изменения привычек стоит воспользоваться дополнительными средствами. Например, оборудовать включатели, управляемые мобильным телефоном, это хорошая помощь тем, кто забывает выключить свет или электроприборы. Более простое средство – удлинитель с кнопками, с его помощью можно легко выключить все приборы и освещение.

Почему важно экономить электроэнергию?

Член совета Литовского альянса потребителей Рута Трайните заметила, что многие люди понимают экономию энергии как возможность экономить деньги, но людям все еще не хватает понимания, что это еще и способ создания чистого окружения.

"Когда мы говорим об экологии, регенерации, включаются не практические, а другие ценности, например, ответственность. Не зря молодежь здесь - движущий фактор, который поддерживает экологию. Людям старшего возраста сложно менять свои привычки. Часть людей с советского периода привыкли не экономно расходовать воду, электричество, другие привыкли к капиталистическому побуждению экономики - использовать много", – сказала Трайните.

Собеседница подчеркнула, что экономить энергию мы можем не только, меняя привычки, но и выбирая более экологические способы ее получения - устанавливая солнечные батареи или покупая электричество, полученное из возобновляющихся источников.

"Зеленая энергия - это та, при производстве которой не используют ископаемые ресурсы. Во время добычи нефти, газа, угля, которые используют для производства энергии, в атмосферу выбрасывают газ, вызывающий парниковый эффект. Природе наносится огромный ущерб – во всех звеньях происходит загрязнение природы, уничтожение биологического разнообразия. Энергия солнца, ветра и воды чище. Для тех, кому важен кошелек – эта энергия дешевле. Кроме того, при внедрении решений, связанных с возобновляющимися источниками энергии, эта энергия по карману тем, у кого небольшие доходы, кто экономит и не может позволить себе жить комфортно, пользуясь электроприборами", – заметила Трайните.

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