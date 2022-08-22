Пять великолепных мест в Литве для отдыха

Лето радует прекрасной погодой, поэтому многие жители Литвы стараются выбраться на природу. В стране есть изумительные места для отдыха в выходные дни или просто для пикника. Правда, очень важно, чтобы отдыхающие вели себя ответственно.

"Природа дружественна и гостеприимна на столько, на сколько сам человек склонен вести себя безопасно. Поэтому в первую очередь перед любой поездкой в лес, к озеру или к реке, важно позаботиться о своей безопасности", – сказал член Содружества рыцарей скаутов им. Симонаса Даукантаса Модестас Малинаускас.

Собеседник рассказал: всегда надо брать с собой в дорогу аптечку, средства защиты от насекомых, достаточное количество воды и еды. Те, кто не часто ездит на природу, наверное, не задумываются о том, какой вред может нанести природе одно единственное неосторожное действие, поэтому, когда вы позаботились о себе, надо позаботиться о природе – жечь костры только в специальных местах, ведь даже небольшая искра может стать причиной большого пожара в сухом лесу.

"Государственное лесничество оборудует специальные места для отдыха, где есть место для разжигания костров – там отдыхающие могут смело развести огонь. Жителям строго запрещено самим устраивать такие кострища и жечь костру прямо на земле. Осторожно надо вести себя и на частной территории: для костра надо выкопать ямку, обложить ее края камнями, чтобы огонь не попал за пределы кострища", – объяснил собеседник.

Малинаускас рекомендует использовать только древесный уголь или сухие дрова и позаботиться о них перед поездкой. "Нельзя использовать разные отходы, строительные материалы, покрытое лаком или крашеное дерево, поскольку и лак и краска при горении выделяют опасные для здоровья человека и для природы вещества. Бывают и такие случаи, когда люди ломают деревья, чтобы разжечь костер. Так люди наносят ущерб природе. Если вы не привезли дрова с собой, не поленитесь и соберите для костра хворост", – сказал специалист.

По его словам, не стоит разводить слишком большой костер. Костер должен быть такого размера, чтобы в случае опасности его мог потушить один человек.

"Тушить огонь можно водой, песком, негорящей тканью, огнетушителем, поэтому перед тем, как разжечь костер, позаботьтесь, чтобы у вас под рукой были необходимые для тушения огня средства. Ни в коем случае не оставляйте тлеющий костер. Полностью потушите его, чтобы он не источал жар. В противном случае из-за засухи или ветра костер может снова разгореться. В сухую или ветреную погоду лучше вообще не разводить огонь", – подчеркнул Малинаускас.

Если вы намерены использовать для приготовления пищи мангал или что-то в этом роде, где есть открытый огонь, то не надо разводить костер, но важно выбрать безопасносе место, на расстоянии не менее 6 м от зданий, уличной мебели, сухих деревьев, кустов, высокой травы.

Очень важно оставить после себя место стоянки чистым: соберите мусор на расстоянии 15 м от места стоянки, потушите костер. "И вам самим будет веселее, когда в следующий раз вы придете и вернетесь на чистое место, и природа вас отблагодарит за заботу, ведь иногда достаточно кусочка бумаги, чтобы разгорелся сильный огонь", – заметил Малинаускас.

Когда вы знаете правила поведения на природе, пора планировать поездку в одно из перечисленных мест.

Кемпинг у Паршяжериса

В Варняйском региональном парке есть озеро Паршяжерис – самый большой водоем естественного происхождения в Таурагском округе. Озеро находится в красивой местности: леса, равнины, холмы, а в деревне Пожерис, на берегу озера есть современный кемпинг – идеальное место для водных развлечений, спорта и отдыха. Для удобства посетителей там оборудована стоянка, зона кемпинга, беседки, баскетбольная площадка, несколько площадок для волейбола, есть магазин, аренда лодок, катамаранов и SUP-досок.

В том месте начинается и ознакомительная тропа протяженностью 14 км. Можно увидеть болота, посетить деревню Решкетай, Шилинкальнис, курган Паршпилис, Бурбишкское старое кладбище, мифологический источник "Место купания великанов". Но больше всего туристов привлекает Сетувская мощеная дорога (на дне болота).

От места стоянки в течение часа можно пешком дойти до аукштагирской обзорной башни, поднявшись на нее увидеть деревню Билёнис и озера за ней. В 10 км от этого кемпинга есть гора Медвегалис – ее высота 234 м.

Foto: Nesedėk namuose

Миндунский кемпинг

В Молетай у озера Белые Лакаи находится Миндунский кемпинг – идеальное место как для активного, так и для пассивного отдыха. Здесь вы найдете все необходимое для удобного отдыха: стоянку с электричеством, канализацией, водой, уличную мебель и места для разжигания костров, место для палаток. Если вы привезли с собой лодку, здесь есть специальное место для спуска лодки на воду.

Рядом с кемпингом находится 36-метровая обзорная башня, с вершины которой открывается незабываемый вид. Около башни есть лестница, по которой спускаются к озеру, понтонный мост, комплекс столов и лавок, мусорные корзины, беседки, место для стоянки велосипедов, уличный туалет, есть освещение.

Рядом работает музей рыбной ловли на озерах, в экспозиции которого можно познакомиться с разными приспособлениями для ловли рыбы, использовавшимися в конце XIX в.

Mindūnų apžvalgos bokštas Foto: DELFI / Laimonas Jankauskas

Аникщяйский кемпинг "Под звездами"

Этот кемпинг больше всего рассчитан для семейного отдыха. Он расположен у реки Швянтои. Рядом проходит велосипедная дорожка. Здесь есть беседки, душ, туалет, кухня, столы для пикников, кресла-мешки, детская площадка и волейбольная площадка. В этом месте работает кафе.

В нескольких километрах от кемпинга находится парк приключений для активного отдыха.

Sodyba ant Šventosios upės kranto Anyksčių r. Migdoliškio kaime 35 000

Кемпинг "Пушяле"

Около озера Виштитис находится кемпинг "Пушяле" – еще одно спокойное место отдыха для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, громкой музыки и расслабиться в сосняке. Здесь можно взять напрокат катамараны, лодки, байдарки, каноэ, играть в баскетбол, волейбол, бильярд, настольный теннис, сходить в сауну.

На территории кемпинга есть музей под открытым небом. В нем больше 800 экспонатов.

Vištyčio ežeras Foto: VSTT nuotr.

Пувочайский кемпинг

Этот кемпинг находится в Варенском районе. Здесь собираются желающие по плавать по реке Меркис. Кемпинг находится у слияния рек Груда и Меркис, а в соседней деревне Пувочай можно увидеть не только этнографические усадьбы сельского туризма, но и отведать традиционные булочки из гречи.

В лесах вокруг кемпинга есть велосипедные и пешеходные дорожки. Купаться можно в местных реках. Чтобы полюбоваться на местные пейзаж можно подняться на Пувочайскую башню. Этот кемпинг позволит ближе познакомиться с Дзукией.

Foto: Skaitytojo nuotr.

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