Манипуляция: бойцы "Армии Крайовой" массово убивали белорусов

Белорусский государственный телеканал АТН распространил псевдодокументальный репортаж, в котором утверждает, что бойцы польской Армии Крайовой сотрудничали с фашистами. Объясняем, что создатели репортажа занимаются подтасовкой фактов и манипулируют своими зрителями. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Teiginiai

Солдаты польской Армии Крайовой сотрудничали с Третьим Рейхом и совместно с нацистами несут ответственность за массовые убийства белорусов и советских воинов во время Второй мировой войны.

Verdiktas

Псевдодокументальный репортаж, который подготовил и распространил белорусский провластный государственный канал, о том, что солдаты Армии Крайовой несут ответственность за массовый геноцид белорусского народа во время Второй мировой войны, - одна большая манипуляция, совершенно оторванная от реальности. Крестовый поход, который режим Лукашенко объявил памятникам АК, напоминает советский подход целенаправленного уничтожения “ненужной” исторической памяти. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

Известный белорусский историк Игорь Мельников еще в прошлом году, когда только появились сообщения о намерениях белорусской прокуратуры расследовать причастность АК к сотрудничеству с фашистами и геноциду белорусов, заявил: "я с самого начала говорил, что делом о геноциде белорусского народа в годы Второй мировой войны должны заниматься профессиональные историки, а не милицейские следователи. Я не ставлю под сомнение профессиональную (кровную и полицейскую) подготовку этих людей. Но их историческая подготовка оставляет желать лучшего. Какое отношение Армия Крайова имеет к нацистам и фашистским преступникам? Бойцы АК воевали против гитлеровцев. АК можно обвинить в том, что они были верны польскому правительству в Лондоне и сражались за польские границы до 1 сентября 1939 года, воюя против советской армии, но никак в участии во Второй мировой войне на стороне Третьего рейха. Видно, что Россия делает все, чтобы окончательно поссорить Беларусь с западными соседями".

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Президиум Главного правления Всемирного союза воинов Армии Крайовой: "До конца Второй мировой войны воины Армии Крайовой сражались против двух тоталитарных режимов — Советской России и нацистской Германии. Заявления белорусской прокуратуры неприемлемы, , потому что они противоречат фактам и наносят удар по доброму имени героических солдат Армии Крайовой, сражающихся за свободу Польши, а также против формирований СС. Главной целью Армии Крайовой было подготовить и начать общенародное восстание против немецких нацистских оккупантов".

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Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского: "на самом деле кровавыми убийцами на этих территориях была советская армия и НКВД, а жертвами - как поляки, так и белорусы. Советская агрессия в 1939 году и аннексия восточных территорий тогдашней Польской Республики была актом, согласованным и скоординированным Москвой с Гитлером. Армия Крайова была военно-разведывательной организацией, аполитичной, но подчиненной Польскому подпольному государству (в котором, кстати, левые и центристские группы играли значительную роль, а националистические правые – второстепенную). АК воевало в основном против немцев, против Советов - лишь изредка, в основном в порядке самообороны или для пресечения их провокаций, угрожавших гражданскому населению. Когда командиры АК пыталась сотрудничать с Красной Армией и вместе бороться против нацистов, это заканчивалось разоружением отрядов АК, убийствами и депортацией в ГУЛАГ.

Конечно, были случаи, когда подпольщики АК действовали так, что по сегодняшним меркам это считалось бы преступлением – примером могут служить действия подразделения "Бурого". Но это были исключения из правил. Деятельность Бурого — это самодеятельность командира низшего звена, в то время как в фильме это представлено как основной метод действий АК на протяжении всей войны. Подводя итоги – материал представляет собой одну большую ложь и манипуляцию. Даже в визуальном слое: он использует очень случайные иллюстрации, часто, кажется, даже фильмы с участием солдат Народной польской армии и польских коммунистических активистов. И в довершение всего в качестве комментатора с польской стороны выступает Матеуш Пискорский. Его представили в качестве "польского политолога", но на самом деле в Польше Пискорский приобрел известность как добровольный пособник кремлевской пропаганды".

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О том, к чему стремятся власти нынешней Беларуси, создавая альтернативную реальность, в которой солдат Армии Крайовой превращают в союзников Третьего Рейха, можно прочитать здесь. О том, как АК воевала с нацистами на территории Беларуси, также хорошо известно. Здесь стоит напомнить, что в 1993-94 гг. в Беларуси существовала правительственная комиссия, изучавшая деятельность АК с целью придания ее участникам статуса ветеранов войны, о чем был подготовлен соответствующий доклад. Однако данный процесс не был завершен, поскольку к власти пришел Александр Лукашенко.

Отношения между белорусами и межвоенным польским государством не были однозначными, однако основу формирований АК на территории современной Беларуси составляли местные жители, и далеко не все из них считали себя поляками. Конфликты АК с просоветскими силами были естественным явлением, поскольку АК воспринимала Польшу в ее довоенных границах и рассматривала нацистские и советские военные единицы как оккупантов.

Истории "Лупашки" и "Бурого" действительно разительно отличаются в коллективной памяти поляков и белорусов, в т.ч. автохтонного белорусского населения Подляшья. Тем не менее, польское государство дало их действиям надлежащую правовую оценку в 2005 г., а более поздние дебаты не ставили результатов следствия под сомнение. А в июне 2021 г. польский президент Анджей Дуда посетил деревню Залешаны в Гайновском повете, где поклонился памяти белорусских жертв отряда Ромуальда Райса.

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