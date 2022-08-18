Манипуляция: белоусские чиновники утверждают, что условия в литовской школе угрожают жизни и здоровью учеников

В ролике "Гродненской правды" областные чиновники от образования и чрезвычайных ситуаций утверждают, что условия в Пелясской школе с литовским языком обучения создают угрозу жизни и здоровью учеников, учителей и технического персонала, что является причиной приостановки работы школы. На самом деле – это манипуляция.

Teiginiai



Рассказывая о готовности учреждений образования Гродненской области к новому учебному году, Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома, особо упоминает школу в деревне Пеляса Вороновского района с литовским языком обучения. Он утверждает, что в ходе мониторинга представителей органов образования якобы было установлено наличие "ряда угрожающих жизни и здоровью нарушений" в данной школе. В результате было внесено представление о запрете эксплуатации здания, все 114 учащихся будут переведены на место обучения по месту жительства, а учителям и техническим работникам будет предложено альтернативное место работы в пределах Вороновского района. При этом чиновник оговаривается, что ученики не будут испытывать трудностей с освоением учебных программ, поскольку новая редакция Кодекса об образовании подразумевает, что обучение во всех школах Беларуси вне зависимости от их учредителя должно осуществляться исключительно на официальных языках, т.е. белорусском или русском. Представительница МЧС области уточнила, что нарушениями являлись отсутствие обеспечения безопасной эвакуации из помещения школы в случае чрезвычайной ситуации, надлежащей защиты от распространения дыма и огня, а также самовольное перепрофилирование помещений.

Verdiktas



Данное видео является очевидной пропагандистской манипуляцией с целью оправдать уничтожение образования на языках национальных меньшинств (литовском и польском) на территории Беларуси, а также лишить данные учреждения образования перспектив продолжения работы в новом формате в соответствии с нормами Кодекса об образовании. Данные изменения следует рассматривать как элемент стратегии администрации в Минске по противодействию странам, активно поддерживающим демократические изменения в Беларуси. Отсылка же к нормам безопасности и санитарной гигиены является традиционным аргументом для чиновников режима Лукашенко для борьбы с неугодными им тенденциями касательно сферы школьного образования.



Melo detektoriaus komentaras



Школа в Пелясе во многом является уникальной для Беларуси. Она действует с 1992 г. Обучение в ней ведется на литовском языке, а основателями являются Фонд культуры и Министерство просвещения и науки Литвы. При этом школа финансируется правительством Литвы, а обучение в ней осуществляется в соответствии с учебным планами и программами Министерства образования Беларуси. Она является важным элементом для сохранения родного языка и культуры среди представителей литовского национального меньшинства в Беларуси.

Ситуацию вокруг школы необходимо рассмотреть в двух контекстах - общеправовом и конкретно касаемо данной школы.

Общеправовой контекст касается законодательного регулирования деятельности таких школ, а также программ обучения. До недавнего времени в Беларуси существовали четыре школы, где преподавание велось не на белорусском или русском языках. Все они находились в Гродненской области, в двух из них обучение проводилось на литовском (в Пелясе и Рымдюнах), а в двух других – на польском (в Гродно и Волковыске). В августе 2021 г. белорусское министерство образования “вдруг” решило отменить обязательные экзамены по литовскому или польскому языку для учеников 9-х и 11-х классов школ с соответствующим языком обучения начиная с 2021/2022 учебного года. Причем изначально в июне 2021 г. министерство утвердило постановление, где эти экзамены были общеобязательными. Трудно рассуждать, что стало основной причиной таких рестриктивных мер. Однако стоит напомнить, что данные действия чиновников режима Лукашенко проходили на фоне т.н. мигрантского кризиса и приостановления участия Беларуси в ряде диалоговых платформ и правовых инструментов по эгидой ЕС. А новая редакция Кодекса об образовании качественно снижает возможности для языкового разнообразия в сфере школьного образования в Беларуси. В ч. 6 ст. 82 говорится о том, что “могут создаваться группы в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, в которых воспитанники изучают язык национального меньшинства, классы в учреждениях общего среднего образования, в которых учащиеся изучают язык и литературу национального меньшинства”. В предыдущей редакции кодекса говорилось также о возможности существования учреждений образования с обучением и воспитанием на языке национального меньшинства (ч. 6. ст. 90). Поэтому данные правовые изменения являются формой давления режима на Польшу и Литву, для которых важна забота о культурных и языковых потребностях соотечественниках, проживающих в соседних странах. Как ранее писал “Детектор лжи”, данная проблема новой редакции белорусского Кодекса об образовании упоминалась в июле с.г. в ежегодном докладе Кайрата Абдрахманова, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Что касается контекста самой школы в Пелясе, то здесь следует отметить два момента. Во-первых, в 2018 “Сельская газета”, входящая в холдинг “Беларусь сегодня”, выпустила репортаж о школе в Пелясе. В нем можно прочитать о “комфортных условиях” для учебы, где “с каждым годом хотят учиться все больше детей”, а также о том, что “вместо типичной постройки… здесь современный «особняк» со вторым этажом-мансардой и закрытым внутренним двориком.” При этом данный текст был перепечатан рядом других изданий. Поэтому трудно поверить в слова гродненских областных чиновников о том, что в данной школе “вдруг” возникли проблемы, угрожающие жизни и здоровью учеников, учителей и технического персонала. Во-вторых, вопрос ненадлежащих санитарных условий долгое время служил поводом для гродненского облисполкома в борьбе с расширением польских школ. Например, в 2018 г. в СШ №8 г. Волковыска представители министерства образования искусственно ограничили прием первоклассников до 18 человек и лишили еще 13 детей их права, гарантированного конституцией. При этом директор школы Галина Булай подчеркнула, что в школе существуют все возможности для того, чтобы принять всех желающих первоклассников. Поэтому можно говорить о том, что заявления гродненских областных властей касательно школы в Пелясе являются продолжением их многолетней политики относительно школ национальных меньшинств. Их нельзя воспринимать иначе как манипуляцию, направленную на нарушение принципа равенства и искусственное ограничение законных прав граждан Беларуси.

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