Дмитрий Нагиев покинул шоу "Голос" на Первом канале

Новой ведущей проекта "Голос. 60+" станет Лариса Гузеева. Первый канал объяснил это "творческой паузой" прежнего ведущего - Дмитрия Нагиева.

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев не будет участвовать в съемках нового сезона шоу "Голос. 60+" на Первом канале. "Я не буду ведущим ни в этой версии, ни в другой. Этот сезон как минимум", - сообщил Нагиев в беседе с агентством РБК во вторник, 16 августа.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что новой ведущей шоу "Голос 60+" станет актриса Лариса Гузеева. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, несколько сезонов назад вместе с Нагиевым было принято решение, что "после десяти лет он возьмет творческую паузу".

Гузеева в свою очередь призналась, что предложение стать новой ведущей телешоу стало для нее неожиданностью и ей страшно выходить на сцену после Нагиева. Однако она подчеркнула, что готова к критике в свой адрес.

"Может, хватит"

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим шоу "Голос" с 2012 года. В феврале 2014-го он выступил в той же роли в проекте "Голос. Дети", а с сентября 2018 года стал вести еще и шоу "Голос 60+".

Как напоминает РБК, в день, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей города Буча под Киевом, Нагиев опубликовал в соцсети Instagram пост, в котором написал: "Может, хватит". Позже он выложил видео, на котором бреет голову под слова "мы воевали сами с собой" из песни "Поезд в огне" группы "Аквариум".

По сведениям российского журналиста Романа Супера, из эфира Первого канала может исчезнуть и вечернее шоу Ивана Урганта. Есть вероятность, что Ургант "появится с другим форматом", написал Супер в своем Telegram-канале.

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