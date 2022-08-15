Мэр Киева Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что разводится с супругой Натальей после 25 лет брака. Об этом мэр столицы Украины заявил в интервью изданию "Бабель".

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – сказал Кличко. Наталья Кличко уже много лет живет отдельно от мужа в Германии.

Виталий Кличко женился на Наталье в 1997 году. У них трое взрослых детей: сыновья Егор-Даниэль и Максим и дочь Елизавета-Виктория. В 2011 году немецкий журнал Gala признал Наталью и Виталия парой года.

По его словам, они приняли это решение совместно, и сохраняют хорошие отношения. "Дети учатся, они уже достаточно взрослые", — прокомментировал Кличко вопрос о семье.

На вопрос, свободно ли его сердце, Виталий ответил, что оно занято Киевом.

До встречи с Виталием Кличко его жена Наталья занималась модельным бизнесом. В данный момент увлекается пением, что не раз демонстрировала на немецком телевидении, где она исполняла романсы и гимн Украины. В описании не ее странице в Instagram она значится как "музыкант, певец/исполнитель"; участвует в кампании по профилактике рака груди у женщин, а сейчас активно занимается благотворительностью в помощь Украине.

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