Манипуляция: БССР была первым реальным, а не марионеточным белорусским государством

Провластный белорусский политолог Вадим Елфимов утверждает, что Белорусская ССР была первым реальным белорусским государством. Это якобы был “опыт создания государственности именно народом”. Приводя еще ряд исторических фактов, Елфимов резюмирует, что сегодня “без интеграции, без взаимодействия с Российской Федерацией, другими странами СНГ белорусская государственность не очень защищена”.

Тезисы текста:

Среди заявлений Елфимова особое внимание следует обратить на тезис о том, что БССР - это пример “создания государственности именно народом, а не по указке сверху или в составе, под протекторатом какого-либо другого государства”, трактовку признания современных границ Беларуси и участия в создании ООН, а также интерпретацию современной постсоветской интеграции как укрепление и защиту белорусской государственности.

Комментарий Delfi.ru:

Для того, чтобы понять опасность подобных нарративов, необходимо разобраться в ряде нюансов. С этой целью стоит выделить три важных аспекта.

Во-первых, Елфимов утверждает, что БССР является примером “создания государственности именно народом, а не по указке сверху или в составе, под протекторатом какого-либо другого государства”. Данная трактовка является изначальной манипуляцией. О создании БССР подробно писали как в Советском Союзе (например, Вадим Круталевич), так и на Западе (например, Виктор Сукенницкий). Эти труды основаны на работе с первоисточниками того времени. Вдумчивое чтение этих авторов позволяет сделать два вывода. БССР была объявлена благодаря существованию и в противовес Белорусской Народной Республике, о которой Елфимов отзывается как об “искусственном образовании”. Кроме того, решение о создании БССР было принято в Москве под давлением находившихся в беженстве в России белорусских национал-коммунистов. Причиной этому была необходимость усиления советской власти на белорусских землях, поскольку Областной исполнительный комитет советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта, захвативший реальную власть на белорусских землях, в подавляющем большинстве состоял из случайных людей, оказавшихся в Беларуси в результате нахождения там фронта и до войны не имевших к ней никакого отношения. Кроме того, БССР была создана не как национальная, а как классовая формация, и формально являлась таковой до принятия Конституции 1978 г. Поэтому критический анализ источников об истории создания БССР, а также о ее конституционном устройстве показывает манипулятивность и лживость заявлений Елфимова. Сюда же стоит добавить огромный уровень репрессий в 1930-х гг., о котором провластный политолог предпочитает умолчать.

Во-вторых, послевоенное признание Беларуси в ее современных границах произошло без участия ее народа и легитимных представителей. С точки зрения белорусского национально-государственного строительства включение в состав страны областей, которые в межвоенный период находились в составе Польши, было безусловно положительным моментом. Однако, очевидно, если бы Сталин прочертил другую линию границы (например, включив бы в состав Беларуси Белосток или передав Польше Гродно), то это также произошло бы без участия белорусов и было бы прямым решением Москвы. То же самое касается и роли Белорусской ССР в ООН в советский период. Фактически голос БССР (а также и Украинской ССР) был одним из трех голосов СССР и все действия т.ч. МИДа БССР курировались Москвой. Поэтому участие БССР в ООН до объявления независимости было чисто номинальным без какой-либо независимости в принятии решений и возможности лоббирования собственных (а не советских) интересов на этой мировой площадке.

В-третьих, участие современной Беларуси в постсоветских интеграционных проектах нельзя рассматривать как укрепление и защиту белорусской государственности. Все эти формации базируются на лидирующей роли в них России. События 2008 г. в Грузии, а также 2014 и 2022 гг. в Украине показали, насколько Кремль стремится “укреплять” независимость соседей. Кроме того, после 2020 г. именно Москва стала тем фактором, который позволил Лукашенко удержать власть а впоследствии начать массированное наступление на белорусское гражданское общество.

История не терпит сослагательного наклонения. Однако БССР никак нельзя назвать первым реальным белорусским государством, поскольку данная формация имела лишь номинальную независимость и полностью контролировалась союзным центром. Нарратив Елфимова является пропагандистской манипуляцией со лживыми заявлениями и замалчиванием отдельных важных фактов и в первую очередь призван поддержать теперешние нарративы администрации Лукашенко, направленные на контроль над историей и искоренение иных оценок событий, касающихся развития белорусской государственности в ХХ и ХХI вв.

Вердикт:

Данный текст является манипулятивной интерпретацией истории государственности Беларуси в ХХ веке. Однако озвученные в нем нарративы могут использоваться для оправдания советского строя в любой из стран, входивших когда-то в состав СССР. В контексте Литвы, Латвии и Эстонии логика, подобная рассуждениям Елфимова, может быть использована для оправдания советской оккупации. Поэтому необходимо обращать внимание на такие тексты и давать им соответствующие оценки, особенно когда они исходят от тех, кто причисляет себя к экспертному сообществу.

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