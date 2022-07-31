Манипуляция: Латгалия не до конца интегрирована, а русских Латвия интегрировать не способна

События вокруг интервью Лукашенко воспитанникам Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV во время фестиваля “Славянский базар” стали причиной скандала в Латвии, которая после 2020 г. воспринимает Беларусь как интегральную часть российской угрозы при наличии внутренних проблем, связанных с не до конца интегрированным полиэтничным обществом. При этом “любые проявления не то что симпатий, а даже нейтрального отношения будут подавляться”.

Тезисы видео:

Интервью Лукашенко воспитанникам Рижской детской академии радио и телевидения Academy KIDSTV во время фестиваля “Славянский базар” вызвало гневную реакцию министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который обвинил академию в участии в информационной войне на стороне России и Беларуси, а также нарушении рекомендаций властей Латвии не посещать Беларусь, инициировал проверку ее деятельности. При этом после выборов 2020 г. прагматичность Латвии в отношении Беларуси исчезла по следующим причинам: фиксация на российской угрозе для набивания себе цены на западе, изменение линии поведения в отношении Беларуси как интегральной части российской угрозы, а также "не до конца интегрированной Латгалии", и неспособность интегрировать крупную русскую общину.

Комментарий Delfi.ru:

Оценивая это видео, стоит выделить четыре ключевых момента.

Во-первых, комментировать инициативу латвийских государственных органов по проверке Academy KIDSTV стоит лишь в одном контексте. Участие ее представителей в “Славянском базаре” привело к повышенному вниманию к академии в условиях информационной и реальной войны в регионе. При этом стоит все-таки задаться не вопросом, почему власти Латвии начали проверки только теперь (как спрашивает голос за кадром на видео), а почему данная организация не имела соответствующих лицензий, регистраций и аккредитаций? Иначе говоря, стоило ли привлекать к себе такое медийное внимание до устранения соответствующих недостатков. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности, а компетентные органы рано или поздно все равно бы обнаружили имеющиеся недостатки.

Во-вторых, некорректно говорить о том, что Латвия воспринимает Беларусь как интегральную часть российской угрозы. Теперешняя публичная риторика Александра Лукашенко, как это продемонстрировала вступительная речь на упомянутом выше “Славянском базаре”, содержит четко выраженные и довольно резкие антизападные месседжи. А отказ от прагматизма в отношениях с Беларусью связан в первую очередь с политикой администрации Лукашенко. “Детектор лжи” уже писал о том, что позиция латвийских властей по отношению к режиму Лукашенко после 9 августа 2020 г. основывается на признании выборов несвободными и несправедливыми. Соответственно “мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным”. Тем не менее власти Латвии высказывают свою четкую позицию по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь, а также ее народа. В то же время очевидным является то, что после выборов 2020 г. зависимость режима Лукашенко от России заметно увеличилась, поскольку именно благодаря поддержке Кремля режим смог пережить турбуленции, внутренне консолидироваться и начать репрессии, тем самым искореняя инакомыслие и громя гражданское общество Беларуси. Поэтому есть все основания говорить о том, что власти Латвии четко отделяют белорусское общество от нелегитимной администрации Лукашенко. При этом они понимают, что с территории Беларуси, де-факто оккупированной Россией, может идти прямая угроза безопасности Латвии.

В-третьих, нет никаких оснований утверждать, что Латвия не способна интегрировать свою крупную русскую общину. При всех вопросах к политике Латвии в сфере национальных меньшинств, они являются составной частью политической системы Латвии, имеют доступ к выборным должностям и никак не поражены в правах, а также могут защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Что касается неграждан, то все они, кроме ряда четко установленных законом случаев, имеют возможность получить гражданство Латвии при наличии у них такого желания.

В-четвертых, заявления том, что Латгалия является не до конца интегрированной - лживы и манипулятивны. Ст. 3 Сатверсме прямо упоминает Латгалию как один из исторических регионов Латвии наравне с Видземе, Курземе и Земгале. Латгалия действительно отличается от остальной Латвии несколько иной исторической судьбой, своим языком (хотя Закон о государственном языке Латвии определяет латгальскую письменность как историческую форму латышского языка), этническим разнообразием и повышенной экономической депрессивностью. Однако ни одно из этих отличий не является причиной считать ее не до конца интегрированной в состав Латвии.

Вердикт:

Данное видео использует привычные нарративы российской пропаганды в отношении Латвии, таких как русофобия, боязнь России, проблемы прав национальных меньшинств, раскол общества по этническому и региональному признаку. Эти нарративы дополняются сюжетом, связанным со скандалом вокруг “Славянского базара”, а также более широким белорусско-латвийским контекстом. Однако подборка приведенных фактов при игнорировании другой важной информации позволяет сделать вывод о нем как о манипуляции, разбавленной лживыми заявлениями.

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