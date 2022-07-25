Манипуляция: в Германии потребовали ухода Олафа Шольца с поста канцлера

Российские и белорусские пропагандистские СМИ опубликовали целый ряд новостных заметок под заголовком «в Германии потребовали ухода Шольца с поста канцлера». В самом тексте сообщается, что читатели немецкого таблоида Bild возмущены действиями канцлера Германии и требуют его немедленной отставки. Объясняем, почему такие заголовки и такие тексты – манипуляция.

Тезисы новостной заметки: читатели газеты Bild оставили негативные комментарии к статье о повышении правительством Шольца налогов на выбросы углекислого газа в атмосферу. В комментариях, оставленных в Twitter, пользователи пишут, что Шольц «не их канцлер» и что федеральное правительство «сеет хаос».

Комментарий Delfi.ru: Новостные сайты типа «БЕЛТА» и «Царьград», а также множество других пропагандистских ресурсов, часто публикуют новости других сайтов. В данном случае изначально статья была опубликована «РИА Новости».

Манипуляция: в Германии потребовали ухода Олафа Шольца с поста канцлера Foto: Ekrano nuotr.

Порой, чтобы распространять дезинформацию, достаточно использовать вводящие в заблуждение заголовки, так как пользователи в соцсетях часто делятся новостными заметками и статьями, не прочитав дальше заголовка (пример исследования, подтверждающего этот факт). Итак, пользователь читает такие заголовки: «в Германии потребовали ухода Шольца с поста канцлера»; «Bild: Граждане Германии потребовали отставки канцлера Шольца» и т.п. Эти слова наводят на мысль о том, что массовые результаты социальных опросов показали, что немцы в большинстве своем не одобряют действия федерального правительства, или же что жители Германии вышли на протесты и потребовали отставки канцлера. Дальше пользователь делится этой новостью, и она продолжает гулять по всемирной сети.

Манипуляция: в Германии потребовали ухода Олафа Шольца с поста канцлера Foto: Ekrano nuotr.

Манипуляция: в Германии потребовали ухода Олафа Шольца с поста канцлера Foto: Ekrano nuotr.

Однако в реальности, если глянуть дальше заголовка, оказывается, что это просто читатели таблоида Bild в Twitter оставили 151 (!) комментарий. Из них часть – негативные отзывы о Шольце. Таким образом весь масштаб «новости» сводится к следующему: «Читатели Bild, которые, возможно, являются настоящими немцами, а не ботами, оставили негативные комментарии про канцлера ФРГ в Twitter».

Новость про повышение налогов правительством ФРГ и количество комментариев, ретвитов и лайков под ней в Twitter (на момент 22.07.22) Foto: Ekrano nuotr.

Нам также есть что сказать и по существу «новостной» заметки в «РИА Новости». Весь текст выстроен так, чтобы в очередной раз показать аудитории таких СМИ, что Запад устал от своих же санкций, и что «простые люди» не будут этого терпеть.

Последняя часть текста «РИА Новости» призвана показать усталость западных людей от своего истеблишмента и его давления на Россию. Foto: Ekrano nuotr.

Однако убывающая поддержка Шольца и его правящей коалиции не означает, что большинство немцев не готовы поддерживать Украину. Один из июньских соцопросов в ФРГ показал, что около 60% немцев поддерживают меры против России, даже если это приносит убытки местному бизнесу, 57% заявили, что поддерживают санкции даже в условиях роста цен на еду и на энергию. Социальный опрос с профессионально составленной выборкой из 1300 избирателей в Германии – более надежный показатель настроений в обществе, нежели комментарии нескольких непроверенных пользователей Twitter. Наконец, несмотря на то, что санкции против России безусловно создают проблемы для других стран, они серьезно бьют и по России – об этом неделю назад написал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Вердикт: вводящий в заблуждение заголовок, выдающий мнение нескольких непроверенных пользователей Twitter за мнение большей части немцев о Шольце, – это манипуляция. Потом этот заголовок воспроизводится путинскими и лукашенковскими медиа-ресурсами, чтобы раздуть эту «новость». Текст, создающий впечатление усталости Запада и недовольства немцев последствиями санкций против России, – это также манипуляция. Наш вердикт – манипуляция.

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