Манипуляция: президент Латвии - еврей, реабилитирующий нацизм

Прикрываясь цифрами и фактами, а также манипулируя вырванными из

контекста цитатами, журналист Вадим Авва называет теперешнего президента Латвии Эгилса Левитса евреем, реабилитирующим нацизм. При этом, автор игнорирует то, что вопросы этнической самоидентификации являются чувствительной информацией и должны основываться на самоощущении и публичных заявлениях того или иного публичного лица.

Тезисы текста: манипулируя цифрами и данными. Кроме того, вырывая цитаты из контекста, автор текста называет президента Латвии Эгилса Левитса евреем, реабилитирующим нацизм.

Комментарий Delfi.ru:

Оценивая данную манипуляцию, стоит выделить два уровня. Первый - это общественно значимый контекст, а второй - личностный, в данном случае касающийся теперешнего президента Латвии Эгилса Левитса.

Говоря об общественно значимом контексте, стоит напомнить о том, что “Детектор лжи” недавно рассказывал, как российские пропагандистские нарративы уже много лет используют марши ветеранов СС как информационный повод для атак на Латвию. Однако, как отмечалось ранее, в Латвии ежегодно 4 июля официально отмечается день памяти жертв геноцида еврейского народа. День памяти жертв коммунизма, о котором пишет автор, в целом вписывается в данную концепцию политики памяти. Поэтому совокупность всех этих памятных дат лишь подчеркивает сложность и неоднозначность исторических процессов в Латвии в ХХ веке, а также подтверждает, насколько трудным является диалог внутри общества небольшой страны, развитие которой в течение многих лет определялось внешними тоталитарными силами. В своем тексте Авва разбрасывается набором цифр и дат, делая вывод, что “воевать в рядах гитлеровской армии против воинов Красной армии, с точки зрения Левитса, а сейчас и всего Запада, — норма.” Тем самым читателю предлагается принять черно-белое восприятие реальности с четким разделом на “своих” и “врагов”. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить Жана Липке, человека спасавшего евреев в оккупированной гитлеровцами Риге, а также его семьи. В рижской Кипсале есть его музей. Прочитав доступную на сайте музея информацию, человек, обладающий минимальной эмпатией, способен понять, насколько сложен моральный выбор. Сын Жана Альфред был призван немцами на вспомогательную службу в вермахте. С одной стороны, он тем самым спас отца, родственников, спасенных евреев, которые прятались в бункере, а также людей, вовлеченных в их спасение. С другой стороны, данный факт его биографии не позволил ему вернуться в Советскую Латвию и он прожил свою жизнь вдали от семьи в эмиграции в Австралии. При этом сайт музея упоминает, что уставший от претензий НКВД, Липке заявил следователю, что “коммунисты такие же бандиты, как и фашисты, только те расстреливали людей в лицо, а эти в спину, что еще подлее!”. И данная цитата лишь подчеркивает, что опасность навязывания восприятия мира в черно-белых тонах. Путинский режим злоупотребляет выбором между добром и злом, манипулируя сознанием граждан. Средством для достижения этого является переписывание истории в гротескных формах, о чем говорил Эгилс Левитс. Стоит также отметить, что в своей речи Левит упомянул недавний запрет “Мемориала” - организации которая занималась документированием преступлений сталинского режима. Однако вместо раскрытия полной картины выступления президента Латвии Вадим Авва предпочел вырывать отдельные его высказывания из контекста.

Теперь о личностном факторе. Во-первых, для любого человека вопросы его этнической самоидентификации являются чувствительными. Поэтому любые рассуждения на эту тему могут основываться лишь на высказываниях конкретного индивида, в данном случае - Эгилса Левитса. Известно, что Левитс родился в смешанной семье с еврейским отцом и латышской матерью. Соответственно, он не является галахическим евреем, поскольку в еврейской традиции принадлежность к еврейскому народу определяется по матери. Кроме того, он сам считает себя латышом и утверждает, что контактов с родственниками по еврейской линии он не поддерживает и личной связи с еврейской культурой не чувствует. Поэтому некорректно называть Левитса евреем. Более правильно будет говорить о нем как о латыше с частично еврейскими корнями. Парадоксально, но похожая ситуация имеет место в случае лидера “Русского союза Латвии” и депутата Европарламента Татьяны Аркадьевны Жданок. Она также происходит из смешанной еврейско-русской семьи с еврейским отцом и русской матерью. Свое самоощущение она охарактеризовала следующим образом: “Я православный человек. Родной язык — русский. Русский язык и все, что на нем написано — литература, научные и исторические труды, — для меня является самой большой ценностью. Но при этом я знаю историю семьи своего отца — Аркадия Яковлевича Хесина.”

Эти и многие другие примеры (в случае Литвы, пожалуй, стоит вспомнить Леонидаса Донскиса), свидетельствуют о том, что важно обращать внимание не на формальные признаки, а на самоидентификацию того или иного политика или общественного деятеля. Поэтому со стороны Вадима Аввы некорректно и манипулятивно делать заявления о национальной принадлежности Левитса без отсылок к его собственным высказываниям на эту тему.

Вердикт:

Говоря об этнической принадлежности тех или иных индивидов, необходимо отталкиваться от их самоощущения, даже в том случае, когда факты об их происхождении являются общедоступной информацией. Случай Эгилса Левитса свидетельствует о том, что этническая идентичность может быть сложной и многоуровневой, особенно в случаях смешанного происхождения. Поэтому отнесение публичной особы к определенной национальности без упоминания контекста является очевидной манипуляцией для достижения пропагандистского эффекта среди потенциальной аудитории. Кроме того, структура данного текста со злоупотреблением выбором между добром и злом и вырыванием слов из контекста также направлена на манипулирование сознанием аудитории.

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