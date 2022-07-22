Манипуляция: чтобы у русских не рождались дети, ВОЗ планирует страшный удар по России

Российский информационный портал опубликовал материал, в котором озвучивает подозрения, что Всемирная Организация Здравоохранения, принимая законы о половом равенстве, намеревается подорвать традиционные ценности в России и сократить ее население. Объясняем, что авторы статьи манипулируют фактами и распространяют гомофобию.

Тезисы текста:

1) Чтобы у русских не рождались дети, ВОЗ планирует страшный удар по России;

2) Пандемия была и остаётся не более чем способом внедрения самого настоящего тоталитаризма;

3) ВОЗ вносит в свои официальные документы поправочку: „Пол не ограничивается мужским или женским”. Разумеется, поправка нужна для того, чтобы „обеспечить основу для борьбы с… формами дискриминации в отношении здоровья”. А проще говоря для того, чтобы „всемирная организация здравоохранения” имела полное право на официальном уровне делать всё, чтобы в мире существовало как можно меньше нормальных семей и рождалось как можно меньше детей. Никакого другого смысла за этим рассмотреть не удаётся (мы сохранили оригинальную орфографию текста – ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) периодически становится мишенью самых разнообразных конспирологических теорий. Практически все из них не имеют ничего общего с действительностью. Так, например, Михаил Ковальчук, российский ученый, озвучил теорию, что цель ВОЗ – установление контроля над процессами здравоохранения во всем мире и влияния на мировое сообщество при помощи вакцинации. Что бы там не утверждали конспирологи, но история ВОЗ не является секретом, а сама организация не стремится ни к захвату власти над миром, ни к сокращению мировой популяций путем продвижения нетрадиционных отношений.

Теории о том, что пандемия коронавируса является искусственной, либо о том, что мировые элиты пытаются ею воспользоваться для захвата власти над миром и порабощения человечества, являются мистификацией.

Документ, на который ссылаются, которым возмущаются и который считают попыткой нанести “страшный удар” по традиционным ценностям и семьям в России, - обновленная версия руководства по учету гендерной проблематики. Впервые руководство появилось в 2011 году. Как сообщает сама ВОЗ, обновленная версия руководства будет сосредоточена на:

1. Обновлении ключевых концепций по гендеру;

2. Выделении и расширении концепции межсекторальности, которая рассматривает, как гендерная динамика власти взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к неравенству и различным результатам для здоровья разных людей. Пересекающиеся факторы включают пол, этническую и расовую принадлежность, возраст, класс, социально-экономический статус, религию, язык, географическое положение, статус инвалидности, миграционный статус, гендерную идентичность и выражение, сексуальную ориентацию и политическую ситуацию.

3. Выход за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или концепции, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским.

4. Внедрении новых рамок и инструментов в области гендера, равенства и прав человека для дальнейшей поддержки наращивания потенциала вокруг этих концепций и интеграции их подходов в работу ВОЗ.

Что, однако, никак не означает, что ВОЗ намеревается бороться с гетеросексуальными семьями, пропагандировать нетрадиционные отношения либо ограничивать рождаемость, и тем более не означает, что Всемирная Организация Здравоохранения каким-либо образом стремится добиться сокращения рождаемости в России.

Население России и так сокращается, причем без какого-либо вмешательства со стороны внешних сил. Российский демограф Алексей Ракша утверждает, что в апреле 2022 года в России родилось наименьшее количество людей с 1943–1944 года. Демограф считает, что на статистику повлияла пандемия коронавируса, в дальнейшем ухудшение российской статистики может происходить по иным причинам: из-за падения доходов и роста неопределённости. В следующие пару лет, по подсчётам демографа, рождаемость в России может снизиться ещё на 10% и стать самой низкой за последние 250 лет.

Вердикт:

Автор материала манипулирует фактами, распространяет гомофобию, в статье полностью отсутствует контекст, необходимый для понимания того, о чем на самом деле говорится в материале. Наш вердикт - манипуляция.

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