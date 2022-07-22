Режиссер "Ералаша" приговорен к 14 годам заключения за педофилию

Бывшего режиссера „Ералаша“ Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию.

Солнцевский суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика „Ералаша“ Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает прокуратура столицы России.

„С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима“, — говорится в релизе.

На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье – о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста.

Илья Белостоцкий — российский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. В 2018 г. вышел его полнометражный фильм „Бегство рогатых викингов“ — экранизация одноимённой повести Владислава Крапивина. С середины нулевых работал постановщиком в „Ералаше“, снял 16 сюжетов. В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в „Ералаше“ работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и „всегда контролируется“, „на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель“.

В честь прадеда Ильи Белостоцкого — Ивана Белостоцкого, революционера и рабочего — названа улица в Челябинске.

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