Что даст этот тренинг?
- Участники поймут, как говорить природным голосом свободно и убедительно;
- Наработают навыки слышать и слушать собеседника через специальные техники;
- Определят, какие инструменты помогут проявлять себя и быть понятым, какие факторы влияют на дальнейшее развитие событий в любой коммуникации;
- Увидят с помощью практик свой внутренний монолог и отследят, на что именно он влияет в действиях и событиях во время коммуникации;
- Почувствуют своё тело, убедятся, что именно язык тела влияет на настроение, манеру общения, продуктивность и выражение эмоций;
- Научатся создавать атмосферу принятия и доверия в общении с кем угодно, используя конкретные вербальные и невербальные инструменты коммуникации.
За 2 дня тренинга, как утверждается, участники убедятся в том, что найти общий язык и создать благоприятную атмосферу в любой коммуникации проще, чем кажется.
Когда?
23 июля с 11:00 до 14:00
24 июля с 11:00 до 14:00
Где?
Вильнюс, ул. Pylimo 6 (вход со двора через железные ворота)
Больше информации здесь.
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