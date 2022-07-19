Манипуляция: политические элиты Латвии считают белорусов врагами, и это обусловлено исторически

Петр Петровский, один из наиболее активных пропагандистов режима Лукашенко, утверждает, что причина доведенных до минимума дипотношений между Беларусью и Латвией якобы кроется в этнонационализме политических элит Латвии, для которых ксенофобия и белорусофобия являются нормой, поскольку они исторически считают белорусов врагами.

Тезисы текста:

Этнонационализм латвийских политических элит является причиной их ненависти к белорусам, а также проявлений ксенофобии и русофобии. Кроме того, Петровский утверждает, что в случае предоставления негражданам Латвии гражданства страны эти политические элиты никогда не будут избраны.

Комментарий Delfi.ru:

Дискурс вокруг этнических и языковых вопросов имеет достаточно важное значение в современном латвийском обществе. Как отмечал Конституционный Суд Латвии, такое положение дел имеет свои корни в особенностях этнической и языковой политики на территории Латвии во время советской оккупации. Другое дело, что те или иные решения правительства Латвии касательно национальных меньшинств не всегда вызывают положительную реакцию как внутри страны, так и на уровне международных организаций. Это создает почву для различных манипулятивных оценок как внутри страны, так и среди иностранных комментаторов. Тем не менее, очевидным фактором является то, что национальные меньшинства в Латвии включены в политические процессы внутри страны. Иначе говоря, они имеют своих представителей в избираемых органах различного уровня, начиная от местного и заканчивая Европейским парламентом. Кроме того, судебная система Латвии позволяет выносить те или иные проблемы, касающиеся жизни национальных меньшинств, в правовую плоскость, в т.ч. на уровне ЕСПЧ. В любом случае это способствует мобилизации индивидов в отстаивании своих прав, их политической активности и присутствии данной тематики в общественном дискурсе.

Наличие института "неграждан" в современной Латвии вызывает много вопросов. Однако Петровский переоценивает его значимость для латвийских выборов. Во-первых, доля неграждан в общем населении Латвии на данный момент составляет около 10%. Во-вторых, по состоянию на 2021 национальные меньшинства составляют лишь 27,6 % всех избирателей Латвии. Даже если добавить туда неграждан, то большинства избирателей никак не получится. Не стоит также забывать, что граждане Латвии, относящиеся к национальным меньшинствам, преимущественно голосуют либо за "Согласие", либо за "Русский Союз Латвии". Наличие этих двух сил также говорит о разных политических взглядах среди нелатышского населения Латвии. В-третьих, в соответствии с законом “О прекращении присвоения статуса негражданина детям”, дети неграждан, родившиеся 1 января 2020 г. и после, могут по заявлению получить гражданство Латвии. Это не решает проблему неграждан, но позволяет прекратить воспроизводство данного института.

Отношение латвийских властей к администрации Лукашенко после президентских выборов 2020 г. в Беларуси вполне однозначное. И вряд ли латвийские власти можно винить в том, что двусторонние отношения доведены до минимума и "фактически разорваны". Стоит вспомнить о том, что 1 октября 2020 г. Сейм Латвии принял заявление "О легитимности мандата президента Республики Беларусь". В нем, Сейм Латвии признал выборы как несвободные и несправедливые, подчеркнув, что "мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным". Сейм решительно осудил репрессии режима Лукашенко против протестующих. Более того, Сейм Латвии выразил свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики Беларусь, а также ее народу. Подобная риторика была присуща и иным органам власти в Латвии. Таким образом, причина охлаждения двусторонних отношений между странами кроется в нежелании властей Латвии признавать легитимность администрации Лукашенко, которая ради сохранения собственной власти не выбирала методов по подавлению инакомыслия. Однако ни о какой белорусофобии и ксенофобии здесь не может быть и речи, о чем свидетельствуют фразы из заявления Сейма о поддержке белорусского народа и суверенитета страны.

Отдельно стоит сказать о маршах "эсэсовцев, которые сжигали белорусские деревни, проводили карательные операции". Очевидно, что у каждых народов могут быть неудобные факты общей истории. Однако проведение таких маршей не имеет в себе белорусского контекста, поскольку оно является типичным проявлением трудного внутреннего диалога внутри латвийского общества о собственном прошлом. Уже много лет российские власти и официальные СМИ используют данные шествия как информационный повод для обвинений в адрес Латвии. Стоит также упомянуть, что в Латвии помнят о жертвах нацизма. Так, ежегодно 4 июля в стране на государственном уровне отмечается день памяти жертв геноцида еврейского народа в память событиях этого дня в 1941 г., когда была сожжена рижская Хоральная синагога вместе с людьми.

Вердикт:

Данный текст является манипуляцией, поскольку прорежимный эксперт избегает упоминания многих данных, необходимых читателю для всеобъемлющего понимания латвийского контекста. Кроме того, подобная подача информации имеет очевидную направленность на распространение стереотипов и пропагандистских штампов о Латвии.

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