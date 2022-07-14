Манипуляция: американский военный эксперт отдал победу России

Прокремлевское СМИ "Царьград ТВ" опубликовало статью под заголовком "эксперт из США не побоялся отдать победу России". Статья цитирует интервью с американцем Скоттом Риттером, которое вышло в утреннем эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева. Риттера представили как военного аналитика и специалиста по России. Тот заявил, что победа останется за Россией, а также, по сути, обвинил США в происходящем сейчас в Украине. Мы посмотрели интервью с американским "экспертом" и расскажем о том, почему не стоит верить его словам.

Тезисы интервью с 02:59:50:

1) В Украине сейчас действительно проходит специальная военная операция, а не война, так как нет всеобщей мобилизации и задействовано ограниченное количество ресурсов.

2) Россия рано или поздно победит и захватит всю Украину.

3) Демилитаризация Украины не будет закончена пока, Запад поставляет ей оружие.

4) США виноваты в том, что у России не осталось иного выхода, кроме как защищать свои интересы: дело в том, что Америка недостаточно уважала и постоянно унижала Россию после распада СССР.

5) В США демонизировали Владимира Путина, а народ России, его культура американцам безразличны и неизвестны.

6) Россия защищает русских в нацистской Украине, поэтому Россия – на правильной стороне истории.

Комментарий Delfi.ru:

Российская пропаганда часто использует "западных журналистов, говорящих непопулярную правду". Их "экспертное мнение" призвано убедить аудиторию российской пропаганды в том, что и на "загнивающем Западе" есть люди, которые рассказывают им "всю правду". И совершенно случайно оказывается, что эта правда совпадает практически по всем пунктам с теми мифами, которые годами продвигает Кремль. Канал "Популярная политика" недавно рассказывал в своей передаче "Зомбоящик" о таких журналистах, состоящих на зарплате у Кремля. Мы расскажем о том, почему объективность и этичность Риттера как эксперта подвергается сомнениям, а также разберем тезисы из его интервью с Соловьевым.

Если пропагандист Владимир Соловьев хорошо известен публике, то кто такой Скотт Риттер почти никто не знает. Между тем, Уильям Скотт Риттер-младший 12 лет работал сотрудником разведки корпуса морской пехоты США, а известность приобрёл благодаря своей работе в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке с 1991 по 1998 годы. Риттер уволился с позиции инспектора, так как изначально критиковал ООН и США за недостаточную работу по разоружению Ирака (чем вызывал недовольство администрации Билла Клинтона). Однако в начала 2000-х бывший разведчик кардинально поменял свою позицию, и начал регулярно критиковать уже администрацию Джорджа Буша-младшего. Та заявляла, что у Ирака сохраняется достаточное количество оружия массового поражения, и этим же отчасти обосновала вторжение в Ирак в 2003 году. С тех пор Риттер – популярный комментатор в антивоенных, пацифистских кругах, а также у изоляционистски настроенных американцев и тех, кто не доверяет федеральному правительству США.

Риттер два раза подозревался в связах с несовершеннолетними. в 2001 году, когда его обвинили в попытке организовать встречу с 16-летней девушкой, а на самом деле полицейским под прикрытием (тогда обвинение сняли). В 2009 году – за эротический чат с девушкой 15 лет и мастурбацию на веб-камеру (это также был сотрудник полиции под прикрытием). В первый раз Риттер утверждал, что обвинения против него – часть целенаправленной кампании по дискредитации Риттера со стороны правительства США. Во второй раз бывший инспектор ООН заявил, что не думал, что девушке в чате на самом деле всего 15. Риттер был приговорен к лишению свободы в 2011 году, а в 2014 вышел условно-досрочно. В начале интервью с Соловьевым российский пропагандист утверждает, что американский аналитик на самом деле сидел "за правду", так как его преследуют власти США.

Скотт Риттер на выходе из здания суда округа Монро в Страудсбурге, штат Пенсильвания, в среду, 26 октября 2011 года после вынесения приговора. Риттера сопровождает заместитель шерифа Скотт Мартин. (AP Photo/Pocono Record, David Kidwell) MANDATORY CREDIT

Как пишет The Insider, Скотт Риттер регулярно сотрудничал с Russia Today, одним из основных источников российской пропаганды, по меньшей мере с 2019 года. Издание также отмечает, что подозрения в адрес Риттера в США вызвал и тот факт, что тот во второй раз женился на Марине Хатиашвили, бывшей советской переводчице.

Высказывания американского аналитика регулярно появляются в российских пропагандистских СМИ и, несмотря на то, что Риттер представляется как "независимый" эксперт, его комментарии неизменно вторят кремлевской пропаганде (здесь можно посмотреть список ресурсов, ссылавшихся на Риттера в последнее время и примерное содержание его "профессионального независимого анализа"). Наконец, и Delfi, и наши коллеги из StopFake, Детектора Мифов уже ловили Скотта Риттера на лжи.

Итак, репутация Скотта Риттера как независимого эксперта, по меньшей мере, вызывает сомнения. Delfi полагает, что высказывания этого «зарубежного эксперта» не заслуживают никакого доверия и обычно содержат дезинформацию. Тем не менее, мы пройдемся по основным тезисам Риттера из интервью Владимиру Соловьеву и объясним, о чем именно лжет карманный американец Кремля.

Когда интервью начинается с предложения обратиться "к реальности", а потом немедленно утверждается, что в Украине идет не война, а "специальная военная операция" – можно сразу начинать сомневаться в объективности говорящего. Кремль использует этот эвфемизм, чтобы не пугать аудиторию разговорами о полноценной войне, которую он на самом деле ведет против Украины. Можно также предположить, что выражение "специальная военная операция" должно демонстрировать превосходство России над Украиной – намек на ограниченное использование государственных ресурсов, малые (по сравнению с войной) затраты, быстрое достижение поставленных целей и низкое число жертв среди российских военнослужащих. Об этом говорит и Риттер (03:03:42–04:00:01): по его мнению, это не война, так как в России нет всеобщей мобилизации и ограничено использование ресурсов для "операции". Первое утверждение Риттера – правда, в России пока что нет всеобщей мобилизации, хотя BBC и DW писали о том, что в стране есть признаки активной скрытой мобилизации. Более того, не все войны между странами предполагают всеобщую мобилизацию населения. Например, война в Персидском заливе или Фолклендская война.

Не совсем понятно, в чем состоят ограничения на использование ресурсов при "спецоперации" – по некоторым подсчетам, Россия тратит на войну в сутки от 15,8 до 35,5 млрд рублей.

Слово "война" – это общий термин, которым может называться целый ряд явлений, в современном мире чаще всего используется слово "вооруженный конфликт", так как официальные представители сторон редко выступают с официальным объявлением войны.

Цитата из справки DW о том, что можно называть войной. Описанные AKUF три признака применимы к войне России против Украины. Foto: Ekrano nuotr.

Цитата из справки DW о том, что можно называть войной. Описанные AKUF три признака применимы к войне России против Украины.

Российские пропагандисты периодически и сами забывают называть войну спецоперацией – в начале интервью сам Соловьев говорит буквально следующее: "Это не война против Украины, это война против Запада" (03:06:40), а его собеседник с ним соглашается.

Второй тезис Скотта Риттера: глупо сомневаться в том, что Россия рано или поздно обязательно захватит всю Украину, так как Москва может вести "спецоперацию" дольше, чем Запад сможет поддерживать Украину (03:07:45–03:08:12). Невозможно оценивать правдивость прогнозов, но можно усомниться в его объективности. Американский "аналитик" пытается изображать объективность, указывая на то, что Украина большая страна и что России приходится вести жесткие сражения (03:04:10–03:04:33), но не указывает ни на один из факторов, который действительно свидетельствует в пользу Украины (кроме мимолетного упоминания поставок западного оружия, да и то в контексте "демилитаризации"). Мы же напомним читателям: пока что сопротивление Украины вынудило Россию сфокусировать свои усилия на востоке и юге страны. Хотя, как утверждают источники издания "Медуза", российское руководство не отказывается от надежд на захват Киева, но уже осенью. Более взвешенные и независимые военные прогнозы предлагаем почитать здесь и здесь.

Следующий тезис Риттера таков: демилитаризация Украины (как одна из двух официальных задач российской "спецоперации") не будет закончена, пока Запад поставляет Украине оружие (03:05:00–03:05:11). Это манипуляция фактами. Да, наверное, если лишить Украину оружия и возможности получать его от других стран, то у страны останется мало возможностей сопротивляться России. Но фраза Риттера получает особый смысл в глазах тех, кто уже верит российским оправданиям нападения на Украину. Российские власти почти не объясняли подробно, что конкретно они имеют в виду, когда говорят о демилитаризации. Большая часть пропагандистских новостей и независимых комментариев больше фокусируется на теме "денацификации" Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что под «демилитаризацией» подразумевается нейтрализация военного потенциала Украины, который за последнее время изрядно увеличился, в том числе и благодаря "активной деятельности зарубежных стран".

Группа украинских военных принимает партию Джавелинов в начале февраля 2022 года – незадолго до вторжения Foto: Sergei Supinsky| AFP|Getty Images

Невозможно не согласиться с тем, что военный потенциал Украины в последние годы усилился, не в последнюю очередь и благодаря помощи НАТО. Альянс поддержал реформы вооруженных и оборонных сил Украины, обеспечил современное оборудование и учебную подготовку украинцев. Однако произошло это не на пустом месте и не из-за агрессивных планов НАТО в отношении России, а потому, что Россия напала на Украину еще в 2014 году, аннексировала часть законной территории Украины и поддержала сепаратистские силы в Луганске и Донецке. Вооруженный конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами в так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжался восемь лет. И все эти восемь лет в Украине гибли военные и мирные люди. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в результате которого погибли и пострадали не менее 11 тыс. мирных жителей. Реальные цифры, по утверждению ООН, скорее всего, значительно выше (пока что нет доступа ко всей информации с места боев и оккупированных Россией территорий). Рассказы Кремля об угрозе России со стороны Украины/НАТО/Запада, которая якобы вынудила РФ напасть первой, – это мифы, которые не раз разоблачались.

Следующие два тезиса касаются США и, в каком-то смысле, именно ради них и приглашают "американских экспертов" на российские провластные ресурсы. Скотт Риттер заявил, что США не оставили России иного выбора, так как недостаточно уважали Россию и ее интересы после распада СССР. Он также добавил, что в США демонизировали Владимира Путина, а народ России и его культура американцам безразличны и неизвестны. Риттер не привел в подтверждение своих слов никаких конкретных доказательств неуважения или провоцирования со стороны США.

Найденная нами на форуме «Я Ватник» карикатура суммирует стандартный взгляд на мировую политику людей, поддерживающих внешнюю политику Путина. США – в образе мирового кукловода, разрывающего Украину на две части. Американцы типа Скотта Риттера помогают со Foto: Ekrano nuotr.

Найденная нами на форуме «Я Ватник» карикатура суммирует стандартный взгляд на мировую политику людей, поддерживающих внешнюю политику Путина. США – в образе мирового кукловода, разрывающего Украину на две части. Американцы типа Скотта Риттера помогают создавать и поддерживать этот образ.

Важно различать отношение к самой России и к недемократическому режиму, который ей управляет. Прокремлевские СМИ подменяют понятия, когда пишут о враждебном отношении Америки к России: попытки Штатов противодействовать режиму Владимира Путина, который на протяжении по меньшей мере 15 лет становился все более авторитарным и милитаристским, выдаются за особую вражду США в отношении России как страны и россиян как народа.

Однако, если учитывать, что страну часто судят по действиям ее руководства, то неудивительно и следующее: по данным независимого центра социологических данных Pew Research Centre, число американцев, рассматривающих Россию как врага, выросло на 29% (с 41 до 70%), как выросло и число американцев, очень негативно относящихся к России (с 41% в 2020 году до 69% в 2022). Это – абсолютно предсказуемое и закономерное изменение общественных настроений, если помнить о возрастающей агрессии России на мировой арене: от Мюнхенской речи Путина до войны с Грузией, от захвата Крыма и отделения Донбасса и Луганска до полномасштабного вторжения в Украину и военных преступлений, от преступлений России в Сирии до почти прямых угроз ядерным ударом. В таких условиях вряд ли можно ожидать позитивного отношения к Владимиру Путину как к лидеру страны-агрессора и человеку, которого называют военным преступником.

Наконец, непонятно, что должно доказывать утверждение Скотта Риттера про незнание американцами российской культуры и российского народа. То ли это должно как-то оправдывать российскую агрессию в отношении других стран, то ли показывать, что американцы просто не понимают, во что ввязались. Последнее, судя по данным соцопросов, по меньшей мере не совсем верно. Например, большое число американцев (73%) отчасти готовы принять дополнительный рост цен на топливо и инфляцию ради активной поддержки Украины. При этом 68% американцев не готовы или сомневаются в необходимости жертвовать жизнями солдат США ради защиты Украины.

Завершается же интервью тем, что Скотт Риттер "ответственно и взвешенно" хвалит Россию за то, что та на правильной стороне истории, поскольку защищает русских людей, которых притесняли в Украине (03:20:02–03:20:36), поглощенной еще со времен Майдана нацистской идеологией (03:19:27–03:20:01). Тут карманный эксперт Кремля повторяет слово в слово постоянный нарратив путинского режима о том, как Украина (страна нацистов, фашистов и "бендеровцев") много лет притесняла этнических русских. На это мы можем только повторить то, о чем давно говорят независимые эксперты и фактчекеры: Украина, несмотря на присутствие отдельных националистических групп, не является страной нацистов и не притесняла (особенно на востоке страны) этнических русских и русскоговорящих. Факты, свидетельствующие об этом, можно прочитать у Delfi, EUvsDisinfo, «Вокс Украина». О том, почему никакого геноцида и притеснения русских на востоке Украины не было, предлагаем почитать StopFake, The Insider, Meduza, Factcheck.kg.

Вердикт: когда российские пропагандистские СМИ ссылаются на зарубежных и особенно американских экспертов, журналистов и бывших сотрудников чего-либо, то чаще всего это оказываются граждане других стран, которые систематически сотрудничают с пропагандистскими медиа и в точности вторят всем мифам Кремля. Задача подобных "экспертов" – показать аудитории, что российские пропагандисты не лгут (ведь "это подтвердил западный эксперт"!). Но если посмотреть на биографию этих экспертов, а также на их высказывания, то становится понятно: их "иностранность" никак не гарантирует объективность и правдивость их мнений. К таким карманным кремлевским комментаторам относится и Скотт Риттер. Поэтому то, что этот "эксперт из США не побоялся отдать победу России", не имеет особого значения для объективной оценки происходящего в Украине. Наш вердикт – манипуляция.

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