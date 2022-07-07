"Я не могу помнить всех". Брэд Питт признался в редком неизлечимом заболевании

В недавнем интервью для GQ 58-летний Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редким расстройством восприятия, при котором человек утрачивает способности узнавать лица, но узнает предметы.

Голливудскому актеру никогда не ставили официального диагноза, но проблеме уже не один год, он уже рассказывал о ней еще в 2013 году. Заболевание обычно проявляется при рождении, и его последствия сказываются на протяжении всей жизни.

Хуже всего, по словам актера, что проблема носит социальный характер. По словам Питта, он пытается запоминать новые лица изо всех сил — но ему это не удается, что ставит актера в неловкое положение и заставляет испытывать чувство стыда.

Питт беспокоится, поскольку из-за этого некоторые считают его чересчур "отстраненным, недоступным, и поглощенным в свои мысли". "Так много людей ненавидят меня, потому что думают, что я их не уважаю. Слишком много людей я вывожу из себя. Ты слышишь такие слова: "Ты эгоист. Ты тщеславен". Но для меня это непонятно. Я не могу помнить всех", — жаловался он еще почти 10 лет назад. Но теперь оказалось, что проблема это скорее медицинская.

Не так давно Брэд Питт заявил, что его кинокарьера, вероятно, подходит к концу. Актер в последнее время начал активно думать об уходе на пенсию и завершении работы в киноиндустрии.

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