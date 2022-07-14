И зачем нам такой "умный" холодильник?

Мы часто следим за новинками среди смартфонов и в сфере автопрома, практически не обращая внимания на развитие другой техники и приспособлений, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. Мы привыкли, что в духовом шкафу от нагнетаемого жара готовится еда, стиральная машина крутит одежду в барабане с порошком и так делает её чистой, а холодильник – это такой холодный шкаф, где продукты дольше не портятся…

Но здесь стоит остановиться. Потому что сегодня современный холодильник – это уже давно не просто "холодный шкаф". Применяемые сейчас в их производстве технологии казались непостижимыми уму обывателя ещё лет десять назад. А сегодня – это наша реальность, о которой стоит знать и которой нужно пользоваться себе и своему здоровью во благо. Отличный пример прогрессивного и оборудованного всеми последними технологиями холодильника – это продукт компании Beko. Ведь в нём есть Neo Frost, EverFresh+ и даже HarvestFresh. Не пугайтесь неизвестных слов! Эти холодильники действительно очень "умные". Но именно таким сегодня самое место в осознанных и заботящихся о себе домохозяйствах.

Foto: Organizatorių nuotr.

Натуральные витамины важно сохранить

Взять, например, технологию HarvestFresh. Каждая мама старается накормить своих детей свежими овощами и фруктами, ведь это так полезно. А сейчас ещё и сезон местных ягод настаёт! Но у редкой мамы есть возможность каждый день срывать эти ягоды и фрукты прямо с грядок и деревьев. Или хотя бы каждый день покупать их у местных крестьян. Поэтому она чаще всего покупает впрок. И здесь встаёт вопрос хранения всех этих свежих источников натуральных витаминов.

Если оставить их на столе, уже на завтра их окружит несколько десятков мошек, и в скорости они придут в негодность. Хороший вариант – хранить их в холодильнике. Так они точно останутся свежими дольше. Но дело в том, что и фрукты, и ягоды, и овощи продолжают дозревать уже после того, как их собрали с грядок. В них происходят химические и биологические процессы до того самого момента, пока мы их не съедим. И, оказывается, эти процессы тесно связаны с природным явлением солнечного дня.

Ежедневно греясь в лучах солнца, уже собранные фрукты и овощи запускают процесс фотосинтеза, вырабатывают витамины. А в обычном холодильнике, как известно, солнца нет. Дверь закрыли – и темнота. Открыли – светло. Но это же ненадолго и импульсами. Овощи такое за солнечный свет не примут.

Foto: Organizatorių nuotr.

Так вот, HarvestFresh – это технология, которая именно имитирует солнечный свет в отделении холодильника для свежих овощей и фруктов, позволяя им мало того, что дольше оставаться свежими, так ещё и обогащаться витаминами!

Технология имитирует природные условия

Британская компания Intertek, специализирующаяся на проверке товаров и продукции, проводила исследования на помидорах, клубнике, зелёном перце, моркови, шпинате, петрушке, кориандре, капусте, цветной капусте и сельдерее. Всё это хранили в тёмной холодной камере и камере, которая имитировала биологические циркадные ритмы, то есть в определенное время суток создавала определенное освещение для своего содержимого.

Результаты исследований показали, что спустя 5-7 дней хранения в тёмной холодной камере концентрация витаминов А и С заметно уменьшается. А вот овощи и ягоды, которые хранили в холоде и с правильной подсветкой, мало того что выглядели свежее, так ещё и витаминов в них стало больше!

Именно поэтому в новых холодильниках Beko есть та самая технология HarvestFresh. Благодаря ей внутреннее отделение холодильника, где хранятся свежие овощи и фрукты, подсвечивается сначала синим цветом (он симулирует рассвет и сигнализирует овощам о начале фотосинтеза), затем зелёным (он имитирует самый яркий солнечный свет), а после – красным (он имитирует закат и сумерки), после чего свет гаснет (как и в природе наступает ночь). Соблюдение этого 24-часового светового цикла делает хранение овощей, фруктов и ягод более длительным и максимально естественным.

Только вдумайтесь: витамины не убывают, а прибывают, пока приобретенные вами свежие овощи лежат в вашем "умном" холодильнике!

Остаются свежими до трёх раз дольше

Другие технологии, применяемые Beko, также заслуживают внимания. В современных холодильниках можно часто увидеть камеру с надписью Fresh. Она предусмотрена для хранения свежих овощей и фруктов. А в холодильниках Beko эта камера называется Everfresh+, и она обеспечивает свежесть содержимого гораздо дольше – в три раза.

Everfresh+ работает благодаря трём важным составляющим. Во-первых, в камере поддерживается постоянный и наиболее благоприятный для хранения овощей и фруктов температурный режим. Вы ведь в курсе, что каждый раз, когда мы открываем холодильник, мы сбиваем его температуру внутри? Кроме того, даже в состоянии "покоя" современные холодильники варьируют температуру внутри себя. Поэтому обращайте внимание на надписи и картинки на полках и камерах своего холодильника! Десятки учёных и инженеров работали и проводили эксперименты, чтобы ваше молоко дольше не кисло. Воспользуйтесь же результатами их труда! Не кладите продукты в холодильник по принципу «где есть свободное местечко».

Foto: Organizatorių nuotr.

Во-вторых, специальные воздуховоды обеспечивает более медленную циркуляцию воздуха в ящиках, маркированных Everfresh+. И, наконец, в-третьих, специальный потолок этого ящика предотвращает конденсацию влаги. Здесь будет к месту напомнить, что овощи и фрукты надо класть в холодильник сухими и без упаковки. А вот мыть их следует непосредственно перед употреблением. Если вы их помоете перед тем, как поместить в холодильник, вы сократите срок их свежести.

Foto: Organizatorių nuotr.

NoFrostи NeoFrost – какая разница?

Наконец, ещё одна важная и «умная» технология холодильников Beko. Замечали ведь надпись «No Frost» на современных холодильниках? Так вот, в случае с Beko это – «Neo Frost».

Если No Frost работает для того, чтобы холодильник не пришлось размораживать, то Neo Frost вдобавок ещё и ликвидирует негативные последствия функции No Frost. Дело в том, что с целью предупредить образование инея и наледи в холодильниках, в них устанавливают мощные вентиляторы, которые «выгоняют» всю лишнюю влагу. Наледи действительно не будет, но вот кусочек сыра, который вы не упакуете в отдельный контейнер или полиэтиленовую плёнку, очень скоро станет тёмным и чёрствым. Да и с надрезанной колбасой такое часто случается. Продукты элементарно высыхают. Это всё – именно от недостатка влаги в холодильнике.

Neo Frost в холодильниках Beko работает следующим образом: воздушные пространства морозильной камеры и холодильника разделены; там разный уровень влажности. В морозилке более сухо и оттого не образуется лёд, а в холодильнике более влажно, и оттого продукты не теряют своих вкусовых свойств, их запахи не смешиваются друг с другом.

Foto: Organizatorių nuotr.

Кроме того, холодильники Beko очень энергоэффективны и исключительно тихо (не больше 38 дБ) работают. Словом, это уж точно не просто «холодные шкафы», а очень продуманные, технологичные и «умные» устройства, которые помогают нам дольше наслаждаться свежими и вкусными продуктами питания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!