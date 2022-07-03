Напомним, что еще в феврале, то есть фактически сразу после нападения России на Украину, Максим Галкин вместе с детьми и супругой уехал в Израиль. До недавнего времени звездная пара жила в Кесарии.
Но на днях Пугачеву вместе с детьми встретили в Юрмале. Достоверно неизвестно, когда семья покинула Израиль.
В российских СМИ появилась информация, что примадонна приехала в Юрмалу без супруга.
Напомним, что в первой половине августа Максим Галкин даст несколько концертов в Латвии.
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