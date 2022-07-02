Умер создатель Чебурашки - мультипликатор Леонид Шварцман

Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщил глава студии "Союзмультфильм" Сергей Капков. Среди известных работ Шварцмана - "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и другие.

Художник-мультипликатор Леонид Шварцман ушел из жизни в возрасте 101 года, сообщил в субботу, 2 июля, шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Леонид Шварцман - народный художник РФ, лауреат премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Он родился 30 августа 1920 года в Минске, окончил школу при Ленинградском институте живописи. Работу на студии "Союзмультфильм" начал в 1948 году.

Известные работы Шварцмана

Леонид Шварцман является создателем персонажей более чем к 70 анимационным фильмам. Среди его самых известных работ - мультфильмы о Чебурашке и крокодиле Гене, Снежной королеве и котенке по имени Гав, а также - "Аленький цветочек", "Золотая антилопа" и "38 попугаев".

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