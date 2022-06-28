Манипуляция: Литва полностью перекрыла транзит грузов в Калининград

В социальных сетях распространился видеорепортаж, авторы которого рассказывают о полной блокаде Калининградской области со стороны Литвы. Объясняем, что это не так, а видеосюжет – манипуляция.

Тезисы видео:

Литва полностью перекрыла транзит российских товаров по железной дороге в Калининград. Началась блокада Калининградской области.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет представляет собой пересказ репортажа якобы одного из китайских изданий о том, что якобы Литва полностью перекрыла транзит российских товаров по железной дороге в Калининград. Авторы манипулируют фактами: то утверждают, что Литва полностью заблокировала железнодорожный транзит в Калининград, то буквально в следующем предложении заявляют, что блокирована только часть транзита. Затем в определенный момент угрожают Литве, говоря о том, что Россия может отказаться от признания независимости страны.

Однако авторы видеосюжета как минимум в нескольких пунктах противоречат действительности. Об этом свидетельствует сообщение Министерства иностранных дел Литвы. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис отметил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву – это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

Более того, об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, по информации Департамента таможни, было известно с середины марта. Пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории Сообщества. Департамент таможни также сообщает, что сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит.

Никакой реальной блокады Калининграда нет. О том, что будет ограничен ввоз некоторых товаров в Калининградскую область через Литву, Кремль знал с марта этого года.

Вердикт:

Никакой полной блокады Калининграда со стороны Литвы нет. Она ограничивает ввоз в Калининградскую область некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского Союза. Наш вердикт – манипуляция.

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