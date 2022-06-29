Манипуляция: "Расплата пришла! Продуктовый апокалипсис в Литве!"

В социальных сетях появилось видео, авторы которого пытаются доказать, что цены на продовольствие в Литве выросли настолько, что наступил продуктовый апокалипсис, и люди не в состоянии купить продукты. Объясняем, что создатели видео манипулируют фактами.

Тезисы видео:

Цены на продовольствие в Литве выросли на столько, что наступил продуктовый апокалипсис, и люди не в состоянии купить продукты.

Комментарий DELFI:

Несмотря на высокую инфляцию, продуктовый апокалипсис в Литве не наступил, хотя и заставил часть населения изменить свои привычки и начать экономить. Граждане Литвы могут рассчитывать на поддержку государства в случае, если инфляция продолжит расти.

Нам бы хотелось напомнить, что правительство Литвы уже приняло следующие меры: повышение ставки необлагаемого налогом дохода на 80 евро, увеличение пенсий по старости на 5% и многое другое. Для этого потребуется более 2 млрд евро.

Для увеличения доходов населения правительство предусмотрело повышение пенсий по старости на 5%, на что выделено 106,3 млн. евро. Решение будет означать повышение пенсий в среднем на 24 евро в месяц для пожилых людей с необходимым стажем. В то же время ставка необлагаемого налогом дохода увеличивается на 80 евро, что, в случае одобрения Сеймом, составит 540 евро и будет означать дополнительное увеличение дохода на 16 евро для тех, кто зарабатывает минимальную месячную зарплату. Это решение увеличит необлагаемый налогом доход на 35% по сравнению с прошлым годом. План предусматривает 103 млн евро для осуществления этой цели. Еще 30,3 млн евро выделено на увеличение социальных выплат и компенсаций за отопление, что значительно расширит круг получателей компенсаций за отопление. В то же время предусматривается увеличение на 75,7 млн евро расходов на социальную помощь, государственные пенсии и детские пособия. В целом план правительства предусматривает 315,3 млн евро на повышение доходов населения.

Более того, правительство не исключает, что осенью будут приняты очередные программы поддержки населения страны. Не исключено, что уменьшится ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары.

Также нам бы хотелось подчеркнуть, что согласно мнению литовских экспертов хотя в третьих странах ситуация, связанная с зерном, на самом деле сложная, вот жителям переживать нечего. В нашей стране голод никто не прогнозирует.

Вердикт:

Стоит обратить внимание, на то, что в видеосюжете используются фотографии из супермаркетов в Латвии, а не в Литве. Создатели сюжета ссылаются на репортаж литовского телевидения, естественно самой ссылки на репортаж авторы видео предоставить не пожелали. Очевидно, что название видеосюжета не соответствует действительности и является кликбейтом, чтобы убедить как можно больше пользователей социальных сетей поделится материалом. Наш вердикт – манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!