Скончался Жан-Луи Трентиньян - звезда французского кино

Жан-Луи Трентиньян, один из самых известных и любимых французских актеров скончался в возрасте 91 года в коммуне Гар на юго-востоке Франции в окружении родных и близких. Эту печальную новость сообщила журналистам его вдова.

Трентиньян снялся в таких знаменитых фильмах как "Три цвета: Красный", "Дзета", "Конформист" и "Любовь", который получил "Золотую пальмовую ветвь" и "Оскара".

Трентиньян родился 11 декабря 1930 года, его детство и юность пришлись на годы войны, он даже успел побывать в качестве новобранца в Алжире, бывшем тогда французской колонией.

По мнению его биографов, пережитые в столь юном возрасте трудности объясняют его желание браться за сложные роли, в том числе негодяев и преступников, и успешно справляться с ними на протяжении всей его творческой карьеры, растянувшейся более чем на шесть десятилетий.

В первом же фильме Трентиньяна - "И Бог создал женщину" - судьба свела его с Бриджит Бардо, с которой у него завязался короткий, но бурный роман.

О романе этом в 1956 году говорила вся Франция, однако сам актер всегда старался избегать публичности и в одном из своих последних интервью газете признался, что слава никогда его не интересовала.

При этом он был страстным человеком, и даже смог воплотить на экране свою страсть к автогонкам, сыграв роль гонщика в ленте 1966 года "Мужчина и женщина".

В 2003 году вся Франция глубоко сопереживала актеру, когда его дочь Мари погибла от рук своего приятеля, рок-гитариста Бертрана Канта.

В последний раз Трентиньян, страдавший от онкологического заболевания, появлялся на публике на Каннском кинофестивале в 2019 году.

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