Манипуляция: Люблинский треугольник – проект Польши для экономического порабощения Украины

В социальных сетях распространилось видео, в котором российский блогер Дмитрий Никотин, рассказывает о том, что Люблинский треугольник, трёхсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой – это проект для наднациональной интеграции Польши и экономического порабощения Украины. Объясняем, что никто никого порабощать не намеревается, а блогер манипулирует фактами.

Тезисы видео:

1) По мнению эксперта, происходит слияние / интеграция Украины и Польши. Дмитрий Никотин цитирует слова из высказываний политиков Польши и Украины, которые, по мнению блогера, доказывают планы руководства Польши и Украины по слиянию обеих стран в одно государство;

2) Особый статус граждан Польши дарует им преференции в Украине по сравнению с другими иностранцами – 3.24 минута сюжета;

3) Слияние в первую очередь будет экономическое, никто не планирует превращать Украину в часть Польши;

4) Люблинский Треугольник – наднациональный интеграционный проект Польши;

Комментарий DELFI:

Дмитрий Никотин практически все события старается освещать так, чтобы его точка зрения более или менее совпадала с официальной политикой Российской Федерации. Данный сюжет не является исключением. Нарратив о том, что Польша готовиться захватить и аннексировать западную часть Украины, либо часть Беларуси с завидным упорством год за годом появляется в российских средствах массовой информации, у пророссийских блогеров и в заявлениях политиков и чиновников РФ, начиная по меньшей мере с 2009 года. Однако все эти сообщения, как и в случае стрима Дмитрия Никотина, не содержат никаких доказательств кроме личного мнения стримера, политика, журналиста, не подтвержденного никакими фактами.

Мы уже неоднократно писали о материалах российских СМИ и пророссийских блогеров, в которых последние обвиняют Польшу в попытках захватить территорию Украины.

Польша, в отличие от Российской Федерации, уважает границы соседних стран, строго придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и, соответственно, не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

Сенсационные и не соответствующие действительности сообщения о законе, о расширении возможностей для граждан Польши в Украине начали появляться в сети после встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Польши Анджеем Дудой в Киеве 22 мая. Анонсированный Владимиром Зеленским законопроект о расширении возможностей для граждан Польши в Украине не означает подчинение Украины Польше.

По словам президента Украины, закон будет являться аналогом закона, который приняли в Польше – о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии Российской Федерации против Украины. Закон, принятый польскими парламентариями, регулирует вопросы легализации пребывания граждан Украины на территории Польши, предоставление номера идентификации личности PESEL, легальное трудоустройство, ведение бизнеса, выплата пособий.

Речь не идет ни о экономическом, ни политическом, ни военном подчинении Украины Польши, однако именно этот законопроект стал поводом для появления множества фейков в среде российских и пророссийских СМИ. Совсем недавно мы подготовили подробный материал на эту тему. С подробным разбором фейка о том, что Зеленский намерен легализовать “захват Украины поляками”, можно ознакомиться здесь (разбор подготовили наши коллеги из издания stopfake.org).

Экономическое слияние / интеграция Польши и Украины в одно экономическое пространство не более чем высосанный из пальца миф, который автор пытается обосновать существованием Люблинского треугольника, который, по мнению Никотина, является проектом Варшавы для наднациональной интеграции Польши и экономического порабощения Украины. На самом деле Люблинский треугольник — это трёхсторонний неформальный региональный альянса для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой.

В Дорожной карте сотрудничества Украины, Литвы и Польши в рамках «Люблинского треугольника», подписанной в Вильнюсе 7 июля 2021 года, называются девять секторов для межгосударственного сотрудничества: политический диалог, в сфере безопасности и обороны, сотрудничество по вопросам энергетической безопасности и другие. Особо нам бы хотелось отметить, что Люблинский треугольник не ставит во главу угла политическую / либо экономическую интеграцию, либо подчинение Литвы и Украины Польше. Подробно о целях сотрудничества Литвы, Польши и Украины в формате Люблинского треугольника можно узнать здесь и здесь, с Дорожной картой Люблинского треугольника можно ознакомиться здесь. Помимо этого нужно понимать, что Люблинский треугольник не является аналогом Европейского Союза для стран, которые входят в его состав.

Вердикт:

Дмитрий Никотин под видом своей точки зрения в сущности копирует нарративы Кремля о том, что Польша готовится захватить экономический контроль над Украиной. Очевидно, что блогер как минимум несколько раз манипулирует фактами, например, рассуждая о том, что граждане Польши благодаря закону, который анонсировал президент Украины Зеленский, получат особые преференции на территории украинского государства. Также блогер манипулирует фактами о целях создания Люблинского треугольника, который он считает наднациональным проектом интеграции Польши. Наш вердикт – избирательная подача информации по рассматриваемой автором теме позволяет ему манипулировать отдельными фактами и тем самым вводит в заблуждение читателей.

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