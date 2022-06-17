Манипуляция: гибель детей Донбасса на совести Украинской армии

В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого, демонстрирую шокирующие кадры войны в Донбассе, пытаются переложить вину за военные действия с России на вооруженные силы Украины. Объясняем, что создатели видеорепортажа, используя эмоции и чувства зрителей, ими же и манипулируют.

Тезисы видео:

Видеосюжет рассказывает о детях, которые погибли на территории Донецкой и Луганских народных республик в результате артиллерийских обстрелов либо боевых действий. Создатели видеорепортажа в артобстрелах обвиняют вооруженные силы Украины. В видеосюжете используются видеокадры, которые демонстрируют убитых, покалеченных и раненных детей, последствия артобстрелов, интервью с родителями погибших детей.

Комментарий DELFI:

Видеосюжет первоначально появился на российском пропагандистском телевизионном канале Russia Today, скорее всего, либо в 2015, либо 2016 году. Нарратив о том, что Украина и Запад виноваты в бедах, обрушившихся на Донбасс, является довольно популярным в российских СМИ и среде пророссийских блогеров, однако на самом деле за началом войны в Донбассе и всеми человеческими жертвами стоит именно Российская Федерация. Мы писали об этом здесь и здесь.

Вкратце:

Вооруженный конфликт (фактически война – ред.) на Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым и затем поддержала сепаратистов из Донецкой и Луганских областей. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Более того, существуют основания, чтобы обвинить именно ДНР и ЛНР в преступлениях и геноциде.

Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо "геноциде" на Донбассе. Суд ООН подтверждает, что Российская Федерация развязала войну против Украины и несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами. Именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Подробно узнать о том, каким образом власти Российской Федерации манипулируют и подменяют информацию о том, что вторжение в Украину необходимо для “защиты” Донбасса, можно прочитать здесь. Также имеется ряд свидетельств, что доказательства, которыми Российская Федерация воспользовалась для оправдания агрессии против Украины, являются заранее запланированной провокацией со стороны РФ.

Согласно данным ООН, после вторжения России в Украину 24 февраля более 7,3 млн украинцев были вынуждены покинуть страну и искать убежища за рубежом. Примерно 2,3 миллиона из них вернулись на родину, но оказалось, что у многих из них больше нет ни дома, ни работы. Во всей Европе официально зарегистрировано не менее 4,8 млн. беженцев из Украины.

Вердикт:

Отсутствует необходимый для полного понимания картины происходящего контекст: как начался конфликт на Донбассе, кто его спровоцировал, откуда появились человеческие жертвы, действительно ли Запад не “слышал” детей Донбасса, какова истинная роль Российской Федерации в конфликте на Донбассе, и что количество жертв как среди гражданских, так и среди военных, и количество беженцев во время нынешней агрессии России против Украины уже намного больше, чем за все 8 лет на Донбассе.

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