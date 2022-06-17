Манипуляция: Москве надоело терпеть! Литва нарвалась на жесткий удар! Вильнюс не спасут извинения

В социальных сетях обсуждается видеосюжет, который является пересказом интервью российского политика Евгения Федорова. Политик рассказывает о своем законопроекте об отмене признания независимости Литвы. Объясняем, каким образом российский политик манипулирует и жонглирует фактами.

Тезисы видео:

Видеосюжет представляет собой короткий пересказ одного из интервью российским СМИ Евгения Федорова, депутата российской Госдумы, который заявлял, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики „является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей” Конституции СССР. Федоров еще в 2015 году поставил под сомнение законность независимости Литвы. Помимо этого Федоров в своем интервью отрицает аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году и предлагает считать их вхождение в состав СССР добровольным.

Комментарий DELFI:

Евгений Федоров приобрел известность благодаря скандальным заявлениям, так он считает, что: Россия является колонией США, Центральный банк РФ работает в интересах США, Госдума не пишет законов, а только принимает, сами же законы пишутся в основном западными консалтинговыми компаниями. Певец Виктор Цой был по мнению Федоровабыл агентом ЦРУ, работал по плану развала Советского Союза, а его песни писали в Голливуде.

Историческая справка:

11 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года.

В связи с высказываниями Евгения Федорова нам бы хотелось процитировать бывшего главу министерства иностранных дел Литвы, Аудронюса Ажубалиса.

“Было подписано, произошел обмен ратификационными документами (ДОГОВОР об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия признала нас историческим государством”, – сказал Ажубалис.

Федоров утверждает, что Литва является приоритетом для России именно из-за железнодорожного транзита через литовскую территорию, который соединяет Калининград и Россию. Заявления как российских СМИ, так пророссийских блогеров о том, что правительство Литвы может принять решение заблокировать транзит через свою территорию в Калининград и поэтому надо решить литовский вопрос, являются дезинформацией и попыткой найти повод для давления на Литву. Транзит из Российской Федерации, который проходит через территорию Литвы в Калининград, является предметом договора (подписан 11 ноября 2002 года) между Россией и Европейским Содружеством, поэтому Литва в одностороннем порядке не может его расторгнуть. Решение о транзите в Калининград может принять только Европейский Союз, который в отличие от России придерживается норм международного права и поэтому продолжает воздерживаться от подобного радикального решения. Подробно о том, что на самом деле представляет собой транзит в Калининград и почему его нельзя заблокировать, можно прочитать здесь и здесь. С нашим материалом на эту тему, можно ознакомиться здесь.

Как бы не пытались российские политики, СМИ и пророссийские блогеры придерживаться точки зрения Кремля и отрицать аннексию стран Балтии Советским Союзом, аннексия была. Действия СССР оцениваются как оккупация с последующей аннексией независимых государств. США никогда не признали аннексии Латвии, Литвы и Эстонии.

Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение (в состав страны) и аннексию. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию использовал в этом отношении такие понятия как “оккупация” и “незаконная инкорпорация”.

Вердикт:

И сам видеосюжет, и призывы Евгения Федорова отменить признание независимости Литвы основываются на крайне сомнительных аргументах и манипуляциях фактами. В сюжете отсутствует информация, необходимая для того, чтобы полностью понять контекст как самого законопроекта Федорова, так и событий, благодаря которым Литва получила независимость. Наш вердикт – манипуляция.

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