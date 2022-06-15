Манипуляция: блокада Калининграда дала России полное право пробить коридор через Литву

В социальных сетях появился очередной видеосюжет, создатели которого заявляют о том, что Литва начала блокаду Калининграда, что, по их мнению, дает России право пробить коридор через литовскую территорию для деблокады Калининградской области. Объясняем, что видеосюжет, – манипуляция и фейк.

Тезисы видео:

1) Блокада Калининграда дала России полное право пробить коридор через Литву. “Судя по охватившей ЕС русофобии, Брюссель вполне может пойти на запрет движения через Польшу и Литву российских фур, а через Литву еще и сухопутных поездов”.

“Какими могут быть последствия, если Литва все-таки попытается организовать блокаду Калининградской области. Перекрытие сухопутного транзита между остальной Россией и Калининградской областью — это война. Российская Федерация получит полное право пробить Сувалкский коридор (стокилометровый отрезок на стыке границ Литвы и Польши), который мог бы соединить территорию Беларуси и российского эксклава на Балтике. Дедушка нынешнего главы литовского МИДа работал и на КГБ, и на все другие разведки, какие только можно” – 7.40 минута сюжета.

Комментарий DELFI:

Видеосюжет представляет собой пересказ интервью с одним из российских экспертов по логистике и транспорту и практически не касается темы, о которой повествует название видеоматериала. Уже сам этот факт уже свидетельствует о манипуляции со стороны создателей видеорепортажа. В интервью говорится о том, что Россия должна наладить прямые, контейнерные перевозки в Калининград морем, миную территорию Литвы. Очередным доказательством того, что создатели видеосюжета распространяют недостоверную информацию, является то, что текст репортажа читает автоматическая, компьютерная программа, которая, видимо, как надеются владельцы канала в социальной сети, должна помочь сохранить им анонимность.

Помимо этого, видеосюжет является пропагандой ревизионизма границ с соседними странами со стороны Российской Федерации. В видеосюжете также можно найти несколько совершенно не соответствующих истине высказываний о предках нынешнего главы Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

Рассуждения как российских СМИ, так и пророссийских блогеров о том, что правительство Литвы, либо ЕС может принять решение заблокировать транзит через свою территорию в Калининград, и поэтому надо решить литовский вопрос, являются дезинформацией и попыткой найти повод для давления на Литву. Транзит из Российской Федерации, который проходит через территорию Литвы в Калининград, является предметом договора (подписан 11 ноября 2002 года) между Россией и Европейским Содружеством, поэтому Литва в одностороннем порядке не может его расторгнуть. Решение блокировать транзит в Калининград или нет может принять только Европейский Союз, который в отличие от России придерживается норм международного права и поэтому продолжает воздерживаться от подобного радикального решения. Подробно о том, что на самом деле представляет собой транзит в Калининград и почему его нельзя заблокировать, можно прочитать здесь и здесь.

Пассаж о дедушке и прадедушке Габриэлюса Ландсбергиса также полностью не соответствует действительности. Недавно мы подготовили обширный материал, который объясняет, почему сообщения, распространяемые российской стороной о семье Ландсбергиса, являются дезинформацией.

Вердикт:

Очевидно, что видеосюжет является манипуляцией и попыткой давления на официальный Вильнюс, так как ни о какой блокаде Калининграда со стороны Литвы не может идти и речи. Наш вердикт – манипуляция.

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