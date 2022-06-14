Враги народа. Михалков высказался о звездах, уехавших из России

Получивший на днях из рук Путина звезду Героя Труда кинорежиссер Никита Михалков высказался по поводу отъезда звезд шоу-бизнеса из России, назвав их "врагами".

"Тот, кто подводит, — это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!" — заявил Михалков после вручения ему звезды Героя Труда в Кремле.

Кинематографист сообщил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что за последние 20 лет страна постепенно "отползала от края пропасти". Он также выразил мнение о том, что Россия дошла до момента, "когда или рождается заново, или нет".

Ранее актер Дмитрий Певцов также прокомментировал отъезд звезд из России. Он отметил, что в стране есть много талантов, которые займут место уехавших артистов и "будут замечательно работать".

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