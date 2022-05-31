Манипуляция: начав войну в Украине, Владимир Путин выступил против планов мирового правительства

“Русские сражаются в Украине, но не для того, чтобы Украину раздавить и уничтожить. Владимир Путин озвучил свою цель - денацификация и демилитаризация Украины”, - видеосюжет с таким содержанием распространяется в социальных сетях. Объясняем, что видео и тезисы, которые в нем звучат, на самом деле представляют собой микс из конспирологических теорий и российской дезинформации.

Тезисы видео:

“И среди глав государств лишь один выступил против зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может он не ангел и не святой, но все же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность встать против единого мирового правительства. Русские сражаются в Украине, но не за тем, чтобы Украину раздавить и уничтожить. Владимир Путин озвучил свою цель - денацификация и демилитаризация Украины. Но глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию. Следующей уловкой преступников, правящих миром, будет искусственно созданный голод. Они уже устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия была вынуждена себя защищать”, – фрагмент из проповеди епископа Ричарда Уильямсона.

Комментарий Delfi.ru:

Католический епископ, который выступил с этой речью, - Ричард Нельсон Уильямсон, чрезвычайно одиозный католический священник. Известный, например, тем, что отрицает Холокост. Во время интервью шведскому телевидению в ноябре 2008 года он сказал: “Я считаю, что исторические свидетельства категорически против того, что шесть миллионов евреев были умышленно отравлены газом в газовых камерах из-за преднамеренной политики Адольфа Гитлера”, и “Я думаю, что от 200 000 до 300 000 евреев погибли в нацистских концентрационных лагерях, но ни один из них не погиб в газовых камерах”. Ричард Уильямсон несколько раз был отлучен церкви. С подробной биографией и скандальными высказываниями священника можно ознакомиться здесь.

Из речи священника понятно, что он либо искренне верит в слова Путина о спецоперации, необходимости “денацификации” и “демилитаризации” Украины, либо стал жертвой российской кампании по дезинформации о событиях в Украине. С тем, что на самом деле означают слова России о “денацификации” и “демилитаризации” Украины, можно ознакомиться в материале наших коллег из euvsdisinfo.eu. Вкратце: “денацификации” – cталинского типа репрессии против законно избранных, легитимных представителей суверенного государства. “Демилитаризация” – практически полное разоружение вооруженных сил Украины до такого уровня, что страна фактически остается беззащитной.

Также очевидно, что священник является сторонником конспирологических теорий о существовании мирового правительства, которое стоит за появлением пандемии коронавируса. И мы, и различные зарубежные издания неоднократно доказали, что теории о мировом правительстве – миф, который не имеет под собой никаких доказательств.

Европа не следует приказам США, а самостоятельно приняла решение поддержать Украину, против которой развязала войну Российская Федерация.

Украине не провоцировала Россию с 2014 года – этот тезис является другой формой пророссийской пропаганды - “где вы были все восемь лет” - и относится к попыткам оправдать Кремлем войну против Украины тем, что мировое сообщество закрывало глаза на якобы террор, развязанный украинцами против населения Донбасса. С подробным разбором фейка про 8 лет страданий жителей Донбасса можно ознакомиться здесь. На самом деле вина за события 2014 года в Украине - аннексию Крыма, поддержку антиукраинских сепаратистов и создание сепаратистских республик – ДНР и ЛНР, блокада усилий международного сообщества по разрешению конфликта – полностью ложится на плечи Москвы.

Вердикт:

В видеосюжете звучит ряд несоответствующих действительности заявлений и озвучиваются дискредитировавшие себя конспирологические теории. Очевидно, что католический священник стал жертвой дезинформации, которую российские СМИ и пророссийские блогеры распространяют об Украине. Наш вердикт – манипуляция.

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