Ложь: во всех войнах виноват Запад

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать видеосюжет, в котором утверждается, что Украина – это русская земля, Россия всегда честно соблюдает заключенные договоры, а во всех военных конфликтах вина ложится на плечи Запада, Россия не виновата. Объясняем, что видеосюжет распространяет недостоверную информацию.

Тезисы видео:

1) Украина – это русская земля;

2) Украина с 2014 года не выплачивала пенсии Донбассу, это делал Путин. Таким образом Украина упустила функцию государственного попечительства и не имеет никакого права заявлять о государственном влиянии;

3) Русские всегда относились к немцам с уважением, примером чего является Раппальский договор;

4) Россия всегда вела себя порядочно в отношении заключенных договоров;

5) “В 1989–90 русским пообещали прекратить расширение НАТО”, – цитата из видеосюжета;

6) 3.16 минута сюжета – ко всем событиям всегда был причастен Запад, Россия - никогда.

Комментарий Delfi.ru:

В самом заявлении «Украина - русская земля» уже скрывается манипуляция. В состав Российской империи земли Украины вошли в конце 18 столетия. До этого момента на территории Украины существовало государство – Киевская Русь, которое, однако, было уничтожено в результате монгольского нашествия в 13 столетии. К современной Российской Федерации оно никакого отношения не имеет. В конечном счете, после монгольского нашествия, княжества на территории Украины вошли в состав Великого княжества литовского. Полную историю Украины, княжеств и государств, появившихся и существовавших на ее территории, можно узнать здесь и здесь. С Конституцией Украины ознакомиться можно здесь.

Украина выплачивала пенсии и социальные выплаты оказавшимся на территории ДНР и ЛНР пенсионерам. Более того, именно Россия создавала препятствия попыткам Украины выплачивать жителям оккупированной части Донбасса пенсии и социальные выплаты. Напомним, что если бы не действия Российской Федерации, которая в 2014 году поддержала сепаратистов, то ни появления ДНР, ни появления ЛНР не произошло бы, а следовательно не появился бы вопрос о том, кто должен делать пожилым людям на территории этих непризнанных государственных образованиях.

О том, с каким уважением Россия относилась к немцам, можно поспорить. Так, например, известно о случаях массовых изнасилований немецких женщин после разгрома Третьего Рейха. По подсчетам историка Мириам Гебхардт, в Германии с 1945 по 1955 годы от изнасилований пострадали около 900 тысяч женщин. Мириам Гебхардт утверждает, что большинство изнасилований было совершено именно в советской оккупационной зоне.

Имеется достаточно много свидетельств того, насколько (не)порядочно себя вела и продолжает вести Россия, заключая и соблюдая договоры с соседями. Пакт Молотова-Риббентропа, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года, предусматривал (в секретном протоколе) включение Латвии, Эстонии, Финляндии, “восточных областей, входящих в состав Польского государства”, и Бессарабии в сферу интересов СССР. СССР оккупировал и аннексировал страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию. И Латвия, и Эстония ранее заключила с СССР договоры о ненападении, но их это не уберегло от аннексии.

В Будапештском меморандуме, межгосударственном документе о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, который 5 декабря 1994 года подписали лидеры Украины, России, Великобритании и США, утверждалось:

Избранные фрагменты Будапештского меморандума (полная версия здесь)

2) Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

3) Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

Наши коллеги из euvsdisinfo.eu подготовили большой материал о попытках Российской Федерации дезинформировать мировое сообщество о войне в Украине. Цитируем один из фрагментов материала: Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

Не соответствует действительности и заявление о том, что СССР получило обещание, что Североатлантический Альянс не будет расширяться. Михаил Горбачев, лидер СССР в своем интервью в 2014 году заявил: “Вопрос о “расширении НАТО” в те годы вообще не обсуждался и не поднимался. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна страна Восточной Европы не поднимала этот вопрос даже после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году”.

Идея о том, что во всех конфликтах в мире вина лежит исключительно на плечах Запада – ошибочная. В последние 30 лет Россия оказалась причастной к ряду агрессивных войн с соседями: в 1992–1993 – Россия оккупировала Приднестровье; в 1992–1993 – Россия спровоцировала Абхазскую войну; в 1994–1996 – Первая русско-чеченская война; в 1999–2009 – Вторая русско-чеченская война; в 2008 – Российско-грузинская война; 2015–2022 – вторжение России в Сирию; в 2014–2022 – Российско-украинская война.

Вердикт:

Видеосюжет озвучивает ряд несоответствующих действительности фактов и фактически используется для распространения недостоверной информации. Наш вердикт – манипуляция и недостоверная информация.

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