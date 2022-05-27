Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

В возрасте 60 лет скончался мер один из основателей группы Depeche Mode — клавишник Энди Флетчер.

Эндрю Флетчер по прозвищу “Флетч” родился 8 июля 1961 в Ноттингеме.

Родители Эндрю мечтали видеть сына страховым агентом, но вопреки этому их сын предпочитал проводить время с друзьями, а не за книгами, готовясь к выпускным экзаменам. Всё же любовь к родителям заставила молодого человека пойти на работу страховым агентом, однако музыка в итоге победила.

В 1980 году музыкант встретил Мартина Ли Гора. Вместе с ним парни сформировали новую группу “Композиция звука”, где основатель играл на синтезаторе. Мартин был автором песен и обеспечивал ведущие вокалы, пока в группу не был принят Дэйв Гэхэн в конце того же года. После пополнения участников было принято решение переименовать группу на Depeche Mode. При этом Эндрю параллельно “подрабатывал” по специальности: занимался юридическими и деловыми интересами группы.

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