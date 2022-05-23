Вера Брежнева трудится на складе в Польше без выходных

Несколько месяцев назад певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева перебралась из Киева в Польшу. Но в этой стране артистка решила не сидеть сложа руки, а пошла работать на склад в городе Люблин, из которого доставляют гуманитарную помощь для беженцев из Украины.

На днях в своей соцсети Брежнева показала кадры, на которых она работает на складе. Поклонников шокировал внешний вид певицы, которую они привыкли видеть в ухоженном виде, - изможденный вид, отсутсвие макияжа.

Приятельница Веры Брежневой запечатлела на видео, как звезда упаковывает в коробки гуманитарный груз. Певица облачена в "рубашку лесоруба", а ее волосы, хоть и собраны в хвост, но при этом растрепаны.

"Воскресенье – такой же рабочий день", — уточнила подруга Веры Брежневой, вместе с которой звезда трудится грузчиком.

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