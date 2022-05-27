И снова о "колготках": женщины-снайперы из стран Балтии воюют против русских в Украине

В социальных сетях появился видеосюжет, который записал российский журналист. В нем он сообщает, что в Украине против русских могут воевать женщины-снайперы из стран Балтии. Кроме того, он озвучивает ряд невероятно курьезных мифов о Литве, Латвии и Эстонии. Объясняем, что все, о чем рассказал Угланов – плохо документированные фейки.

Тезисы видео:

1) Женщины – снайперы из Прибалтики, из так называемой группы “белые колготки”, которые с редким садизмом стреляли по российским военным в Абхазии, Чечне, Дагестане, Грузии и Нагорном Карабахе, воюют в Украине. Последнее место охоты – Донецк, Луганск и Мариуполь;

2) Другие засветившиеся в Украине прибалты - военные инструкторы из Литвы, Латвии и Эстонии, которые натаскивали украинцев быть безжалостными ко всему русскому и ко всем русским;

3) Соседи - Австрия, Пруссия и Россия (10.32 минута сюжета) - в первый раз разделили Речь Посполитую в 1772 году, поскольку она “достала” всех своих соседей агрессивным поведением. Только Москву поляки с литовцами сжигали несколько раз.

4) В 1918 году, когда большевики отдавали территории Российской империи кому ни попадя, прибалтийские земли были заняты германскими войсками, причем германские войска считали их настолько своими, что не приняли объявление независимости от только что появившегося Сейма Литвы. (1918 – 1922 годы) Поляки, отпущенные на волю временным правительством Керенского, прихватили часть территории Литвы вместе с Вильнюсом. Литовцы воспринимали это все безропотно аж до 1939 года, а в 1944 году Литва вновь вошла в состав империи, которая стала называться Советским Союзом.

5) За время бытности Литвы под германской оккупацией с территории этой страны исчезли все евреи. Об этом несколько лет назад написала литовская писательница Рута Ванагайте. Сейчас она бесследно исчезла (12.42 минута сюжета), о ней ничего неизвестно.

Комментарий Delfi.ru:

Существование и участие женщин-снайперов, так называемых “белых колготок” из стран Балтии, - миф, созданный сотрудниками российских спецслужб времен Первой чеченской войны. Частично к созданию мифа о “белых колготках” приложил руку другой известный русский журналист -Александр Невзоров, который в нескольких эпизодах своего фильма “Чистилище” показал женщин-снайперов якобы из стран Балтии.

Подробно о том, как журналисты из разных изданий пытались выяснить, существовали “белые колготки” или нет, можно прочитать здесь и здесь. Вот фрагмент одного из материалов наших коллег из Радио Свобода: “в марте 1995 года правительственная газета “Российские вести” сообщила сенсацию: в Чечне наконец захвачена снайперша, и ей оказалась “известная литовская спортсменка Милита Транкаутене”. Представить “белую колготку” суду и общественности возможности так и не появилось, так как её якобы тут же выбросили из вертолета раненые офицеры, обнаружив на прикладе ее винтовки 18 насечек, а в карманах – 15 тысяч долларов. Милита Транкаутене оказалась мифом”.

О других мифах и легендах Первой и Второй чеченской войны можно узнать здесь. Конечно, нельзя полностью исключить, что отдельные случаи существования женщин-снайперов (вовсе необязательно они были спортсменками) могли иметь место. Но истории о целых батальонах биатлонисток — это мифы, не имеющие подтверждения.

Военные инструкторы не только Литвы, но и стран НАТО присутствовали на территории украинского государства до начала войны, которую развязала Российская. Однако военнослужащие западных стран занимались тем, что обучали украинских военных тактике и стратегии современных боевых действий, использованию западного вооружения, а вовсе не тому, как утверждает автор видеосюжета, чтобы быть “безжалостными ко всему русскому и ко всем русским”.

Точка зрения, которую пытается выдать за истину автор видео, на самом деле является повторением дезинформации о НАТО и Украине, которую распространяют российские СМИ и пророссийские блогеры. Узнать из беспристрастных источников информацию о сотрудничестве Североатлантического Альянса и Украины можно здесь.

Заявление Андрея Угланова о том, что “Польшу разделили, потому что “достала” всех своих соседей агрессивным поведением, только Москву поляки с литовцами сжигали несколько раз” не выдерживает никакой критики. Это курьез. Разделы Польши были ярким проявлением экспансионистской политики сверхдержав того времени, соседних с Польшей стран на европейском континенте. С 1732 года между соседними с Польской Республикой державами существовало соглашение, направленное на вмешательство в ее внутренние дела. В 1772 году по инициативе Пруссии державы впервые разделили Польшу. К этому времени и Россия успела достать соседей захватническими войнами – Русско-литовская война, Ливонская война, Северная война. Другие страны, которые вместе с Российской империй разделили Польшу - это были Австрия и Пруссия - тоже достали соседей. Пруссия, например, инициировала три войны против Австрии – Силезские войны - в результате которых к Пруссии отошли Силезия и графство Грац.

Манипулирует фактами Угланов и когда говорит о процессах, которые привели к независимости Польши во время Первой мировой войны. Правду о том, в результате каких событий и действий каких людей и исторических деятелей Польша получила независимость после Первой мировой войны, можно прочитать здесь и здесь.

То, что Рута Ванагайте написала книгу на такую болезненную для Литвы тему, уже свидетельствует о том, что страна является не тоталитарной, а демократической, которая, в отличие от Российской Федерации, до сих пор не рассчитавшейся с репрессиями Сталина, объективно смотрит в свое прошлое и старается преодолеть его проблемные моменты. Вопреки тому, в чем Угланов пытается убедить своих зрителей, Рута Ванагайте никуда не исчезла - жива здорова, планирует работать над следующими книгами. Более того, она решительно порицает Владимира Путина за развязанную им войну с Украиной. По мнению Ванагайте, Владимир Путин - новый Гитлер, “который жестоко напал на украинский народ”.

По данным Яд Вашем - мемориального комплекса истории Холокоста - судьба евреев во время Второй мировой войны была трагической во всей Европе и на территории СССР, а не только в страха Балтии, как утверждает Угланов.

В Польше лишь десяти процентам еврейского населения удалось пережить Холокост, причем большинство из них спаслись в Советском Союзе. Судьба евреев Западной Европы сложилась по-разному: в одних государствах большинству удалось уцелеть, как, например, в Италии и Франции, где погибло около 25 процентов евреев. В других западноевропейских странах была уничтожена значительная часть евреев: в Бельгии погибло 45 процентов, в Голландии – более 80 процентов еврейского населения. Большинство евреев Словакии, Венгрии, Греции и Югославии также были убиты немцами и их пособниками, тогда как 75 процентов евреев, находившихся под властью Болгарии, спаслись. О Холокосте евреев на оккупированных германскими войсками территориях СССР можно прочитать здесь. В заключении - еще одна цитата из материала на порта Яд Вашем: “после войны, несмотря на радость победы над нацистской Германией, евреи, выжившие в нацистском аду, вернувшиеся из эвакуации и с фронта, снова не могли рассчитывать на спокойную жизнь. Им предстояло пережить черные дни сталинского террора”.

В заключение своего шедевра манипуляции автор цитирует книгу Экклезиаста: “что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем”. В ответ нам бы хотелось процитировать другой фрагмент книги Экклезиаста, который как нельзя лучше отражает трактовку истории российским журналистом Андреем Углановым: “кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать”.

Вердикт:

Автором видеосюжета о странах Балтии является известный российский журналист Андрей Угланов. Материал строится как минимум на нескольких мифах, для создания видеосюжета используется ряд недоказанных фактов, которыми автор пытается манипулировать, чтобы создать у зрителей восприятие ложной реальности. Наш вердикт – манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!