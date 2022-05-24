Ложь: в странах Балтии преследуют русскоязычных

Белорусский государственный телеканал АТН выпустил в эфир передачу, в которой говорится о том, что Литва, Латвия и Эстония терроризируют русскоязычных. Объясняем, как белорусские пропагандисты манипулируют фактами и создают дезинформацию.

Тезисы видео:

1) Власти Эстонии безо всяких причин выслали из Эстонии Александра Есакова;

2) 15 лет назад правительство Эстонии приняло решение о сносе Бронзового солдата - памятника советским воинам-освободителям;

3) Эстония лишила вида на жительство Максима Реву и на десять лет запретила ему въезд в Шенгенскую зону;

4) Сейм Латвии принял решение лишать гражданства за пророссийские взгляды. На деле речь лишь о тех, кто имеет второе. Иметь латвийское вместе с российским запрещено;

5) "Мы никогда не были полноценным членом западного мира, мы для них только ресурс", – Кристофер Войшка, литовский политолог

6) Война с памятью людей – вот, что сейчас происходит в Прибалтике. В Литве, Латвии и Эстонии – тотальная цензура и показательное уголовное преследование. Доказательная база зачастую засекречена.

Комментарий Delfi.ru:

Репортаж о том, что Латвия лишает гражданства за пророссийские настроения, и о бедственном положении русскоязычного населения в странах Балтии появился в эфире белорусского пропагандистского канала АТН. Ведущей передачи была Анастасия Бенедисюк. Во время передачи она манипулировала фактами, доказательства чего мы и приводим ниже.

Полиция безопасности Эстонии (Kaitsepolitseiamet — КаПо) выслала из страны Алексея Есакова. Есаков — член правления НКО “Российские соотечественники Европы” и один из организаторов шествия “Бессмертный Полк — Таллин”. У Алексея — российское гражданство, а также был постоянный вид на жительство в Эстонии. По информации КаПо, Есаков уже многие годы открыто разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду и сотрудничал с российскими пропагандистскими каналами. Это свидетельствует о том, что у эстонской полиции были веские основания, чтобы выслать Есакова из страны. Причем эстонская полиция безопасности публично сообщила, почему и за что он был выслан.

Пятнадцать лет назад власти Эстонии приняли решение не снести, как это утверждает Анастасия Бенедисюк, памятник Бронзовому солдату, а перенести на Военное кладбище. Подробно о событиях, которые сопутствовали переносу мемориала и фигуры Бронзового солдата на Военное кладбище, можно прочитать здесь.

Причины, причем серьезные, существовали и для того, чтобы аннулировать вид на жительство в Эстонии и запретить въезд в Шенгенскую зону Максиму Реве. По словам эстонских органов безопасности, “Рева принимал активное участие в работе подконтрольных Кремлю медиаканалов, распространяющих дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигающих ненависть. За активное участие в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева также получил медаль «За Крым»”. Опять-таки мы видим, что эстонская полиция не засекретила причины, из-за которых Реве был аннулирован вид на жительство в Эстонии.

Личность человека, который вечером 12 апреля совершил акт вандализма по отношению к памятнику Бронзового солдата, эстонской полиции удалось установить. Мужчина либо заплатит штраф, либо отправится на год за решетку.

Сейм Латвии действительно принял закон, который предусматривает лишение гражданства за поддержку военных преступлений, однако закон касается только тех лиц, у которых двойное гражданство. Речи о том, чтобы лишать гражданства Латвии местных русскоязычных, даже если они, например, поддерживают вторжение Российской Федерации в Украину, нет.

Кристофер Войшка – крайне одиозный и противоречивый деятель, который отметился практически во всех антисистемных протестах начиная с 2015 года, в том числе и таких, которые совпадали с дезинформацией, распространяемой Кремлем. Заявления, которые Войшка сделал в эфире АТН, о том, что Запад относится к Литве как к источнику ресурсов, являются личным мнением автора, доказательств которого нет. Более того, Литва является членом Североатлантического Альянса (вступила в 2004 году) и ЕС (также вступила в 2004 году).

Когда Анастасия Бенедисюк говорит о том, что "в Литве, Латвии и Эстонии – тотальная цензура и показательное уголовное преследование, доказательная база зачастую засекречена", девушка манипулирует фактами. В Индексе свободы слова (иначе - рейтинге свободы прессы), который публикует неправительственная организация "Репортёры без границ", Литва, Латвия и Эстония занимают соответственно 28, 22 и 15 места. Беларусь, на телевизионном канале которой работает Бенедисюк, в этом рейтинге находится на 158 месте. 180 место (последнее) занимает Северная Корея.

Вердикт:

Девушка-ведущая с начала и до конца передачи, которая вышла в эфире АТН белорусского пропагандистского телеканала, манипулировала фактами так, чтобы у зрителей сложилось как можно более недостоверное впечатления о странах Балтии и их политике по отношению к национальным меньшинствам. Наш вердикт – ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!