"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру, и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды", - написал певец. "Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу", - доавил он.

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По его словам, форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах потеряли свое значение.

"Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", – подытожил артист.

Решение Меладзе уйти из шоу-бизнеса вызвало неоднозначную реакцию его поклонников.

Многие поддержали решение артиста: "Правильно, потому что шоу бизнес — это помойка"; "Достойный оказался человек". Но некоторые сомневаются, что 56-летний музыкант сможет освежить забытые знания. "А что же ему еще делать то остается... Хорошо, если не забыл свою науку за столько лет", — пишут подписчики.

Многие фанаты "провожают" певца шутками.

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