Умер греческий композитор Вангелис — автор саундтреков к "Бегущему по лезвию", "1492: Завоевание рая" и "Огненным колесницам"

О том, что греческий композитор, один из первых авторов электронной музыки, скончался, сообщили его менеджеры. Вангелис (полное имя — Эвангелос Одиссеас Папатанасиу) умер во Франции, где находился на лечении после того, как у него обнаружили Covid-19.

Музыкант начал свою карьеру ещё в шестидесятые и играл с несколькими поп-группами, но настоящая слава пришла к нему как к автору саундтреков к таким фильмам, как “Огненные колесницы”, “Бегущий по лезвию” и “Антарктика”. За музыку к “Колесницам” в 1980 году он получил премию “Оскар”.

За 50 лет своей профессиональной деятельности Вангелис написал саундтреки почти к десятку кинокартин, а также записал десятки сольных студийных альбомов, а также сборников и совместных пластинок с другими исполнителями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!