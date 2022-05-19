Юрий Шевчук эмоционально высказался о Родине: "Это не жопа президента, которую надо все время целовать"

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Jurijus Ševčiukas / Foto: Instagram, Telegram

В твиттере и других соцсетях быстро распостранилось видео с Юрием Шевчуком, который во время концерта группы ДДТ эмоционально высказался со сцены. По некоторым данным, это произошло на концерте группы в Уфе.