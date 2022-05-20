Фейк: власти Литвы готовятся начать гонения этнических русских

Видеосюжет объединяет сразу несколько фейков: фейк о том, что в Литве готовят законодательную базу для гонений этнических русских; намереваются заблокировать транзит из России в Калининградскую область; официальный Вильнюс старается уничтожить историческую память о Второй мировой войне. Подробно объясняем, что все видео один большой – фейк.

Тезисы видео:

1) Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством — это провокация. Москва не должна оставлять этот демарш без внимания. Литва имеет возможность поставить под удар безопасность Российской Федерации, поэтому России рано или поздно придется решить литовский вопрос.

2) Литовским руководителям рано или поздно придется просить прощения у России, не исключено, что извинения в Вильнюсе лично будет принимать глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.

3) Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников: "формулировки не отличаются оригинальностью. Официальный Вильнюс старается уничтожить память о Второй мировой войне и полностью нивелировать роль России в истории Европы. Чтобы закрепить этот процесс надо признать Россию государством, поддерживающим терроризм".

4) "Власти Литвы в будущем намерены начать преследование русского народа", – таким образом член комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Мария Бутина прокомментировала решение Сейма Литвы признать Российскую Федерацию террористическим государством. По словам политика, руководство европейской стороны намерено подогнать свое законодательство под гонения этнических русских. Она также заявила, что это совершенно неприемлемо. "Полагаю что у этого решения далекоидущие планы, повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране", – сказала Бутина (сохранен оригинальный текст в видеосюжета – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: чтобы понять всю абсурдность слов Бутиной, стоит обратиться к Конституции Литвы. Ее статья 25 говорит о недопущении "ограничений прав человека и предоставления ему привилегий в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов”. Также статья 25 говорит о том, что “свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.” Иначе говоря, действия, о которых говорит Бутина, прямо запрещены Конституцией Литвы. В связи с этим стоит напомнить и о публичных заявлениях литовских политиков, таких как Ремигиюс Шимашюс или Ингрида Шимоните, о недопустимости дискриминации жителей Литвы по национальному признаку на фоне агрессии Кремля в Украине. Очевидно, что заявления Бутиной не имеют ничего общего с литовской реальностью. В то же время, очевидно, что своими высказываниями она пытается настроить целевую аудиторию (в первую очередь внутри России) против Литвы как государства, а также ее граждан независимо от национальности.

Транзит из Российской Федерации, который проходит через территорию Литвы в Калининград, является предметом договора (подписан 11 ноября 2002 года) между Россией и Европейским Содружеством, поэтому Литва в одностороннем порядке не может его прекратить. Рассуждения как российских СМИ, так и пророссийских блогеров о том, что правительство Литвы может принять решение заблокировать транзит через свою территорию в Калининград и поэтому надо решить литовский вопрос, являются дезинформацией и попыткой найти повод для давления на Литву. Решение о блокировке транзита в Калининград может принять только Европейский Союз, который в отличии от России придерживается норм международного права и поэтому продолжает воздерживаться от подобного радикального решения. Подробно о том, что на самом деле представляет транзит в Калининград и почему его нельзя заблокировать, можно прочитать здесь и здесь.

О том, почему Сейм Литвы принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию – государством, поддерживающим терроризм, можно узнать здесь.

Литва, как и Польша, вовсе не стремится замарать роль, которую СССР сыграл во Второй мировой войне против фашизма, однако стремится к восстановлению исторической справедливости, которая состоит в том, что ряд стран после освобождения советскими войсками от нацистской оккупации были оккупированы Красной армией, лишились независимости, подверглись репрессиям и были превращены в сателлитов СССР.

Европарламент в 2019 году одобрил резолюцию, которая осуждает “сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы” и призывает Россию не обелять преступления, совершенные советским режимом. Кремль и лично Владимир Путин отрицают какую-либо вину СССР и преступления сталинского режима за длившуюся десятилетия оккупацию стран Балтии и репрессии против ее населения.

Вердикт:

Видео объединяет несколько фейков. Все они в той или иной степени дезинформируют зрителя и создают обманчивое впечатление, что в Литве преследуют этнических русских. Наш вердикт – фейк.

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