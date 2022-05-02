Netflix отменил мультсериал Меган Маркл "Жемчужина"

Netflix отказался от разработки проекта Меган Маркл - мультсериала "Жемчужина" - в рамках программы сокращения расходов, введенной стриминговой компанией из-за резкого снижения числа подписчиков.

Шоу, о котором было объявлено в прошлом году, стало одним из нескольких проектов, закрытых стриминговым сервисом.

Archewell Productions, компания, созданная герцогом и герцогиней Сассекскими, объявила в прошлом году, что Меган станет исполнительным продюсером "Жемчужины".

Мультсериал должен был рассказывать о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной разными влиятельными женщинами из истории.

В то же время Netflix подтвердил, что продолжит работу над рядом проектов с Archewell Productions, в том числе над анонсированным ранее документальным сериалом "Heart of Invictus".

Archewell Productions пока не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

Netflix также объявил, что закрыл два анимационных детских сериала "Dino Daycare" и "Boons and Curses".

В апреле Netflix сообщил о резком падении числа подписчиков впервые за 10 лет и предупредил, что еще около двух миллионов пользователей, вероятно, откажутся от услуг сервиса в течение трех месяцев до июля.

За первые три месяца 2022 года число клиентов сервиса упало на 200 тыс. человек. Netflix связывает это с войной в Украине и повышением цены подписки на основных рынках, в том числе в Великобритании и США.

Рыночная стоимость Netflix в результате упала почти на 50 млрд долларов, и эксперты предупредили, что компании будет трудно восстановить прежние позиции.

Некоторые аналитики предупреждают, что после периода очень быстрого расширения во время пандемии у компании закончились простые способы развития бизнеса и поиска новых клиентов.

Стесненные в средствах потребители сокращают число подписок на стриминговые сервисы на фоне избытка контента и резкого роста конкуренции со стороны таких гигантов, как Disney и Amazon.

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