Манипуляция: даже Алексей Арестович не доверяет мошеннику и нацпредателю Алексею Навальному

В пропагандистских медиа и в Телеграмме был опубликован фрагмент интервью украинского политика Алексея Арестовича российской оппозиционерке Любови Соболь. Фраза Арестовича о "настороженном" отношении к Алексею Навальному сопровождается напоминаниями о том, что Навальный - "мошенник" и "нацпредатель". О чем на самом деле шла речь в том интервью – разбирался Delfi.

Тезисы видео и новостных заметок:

Даже "украинский русофоб" Арестович с подозрением относится к Алексею Навальному, так как тот - предатель родины и мошенник. Следовательно, "украинские неонацисты" настолько не любят россиян, что ненавидят даже "нацпредателей" России, выступающих против войны.

Комментарий Delfi.ru: Как видео, так и два почти идентичных текста (здесь и здесь) прокремлевских медиа цитируют одну и ту же фразу Арестовича. Украинский политик, блогер и внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович дал часовое интервью Любови Соболь – российской оппозиционерке и политику, члену команды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Это интервью было опубликовано 13 апреля и на канале Соболь, и на канале Арестовича. В ходе интервью политики обсуждали различные темы, в том числе и будущее российской зарубежной политики, если в России сменится режим и если к власти придет Навальный. Как заметил Арестович, "доверия к российской стороне нет, причем нет вне зависимости от того, кто будет у власти (…) потому что даже системный либерал, пришедший к власти в России, будет вынужден защищать российские национальные интересы, а они в значительной степени противоречат украинским". Арестович выразил сложное отношение к фигуре Навального. «При всем уважении к его личному мужеству, мы все помним прекрасно его фразу "Крым не бутерброд"», – сказал Алексей Арестович, добавив, что Алексей Навальный – истинный патриот России и значит будет отстаивать ее национальные интересы. Более того, украинский политик заявил, что Навальный – «жесткий, умный, волевой» человек, который, придя к власти, будет проводить такую политику, которая позволит России развиваться и укреплять свою мощь.

Любовь Соболь ответила, что программа Навального предполагает не милитаризм, а фокус на внутреннем благосостоянии и налаживание отношений с соседями. На это Арестович заметил, что для налаживания добрососедских отношений между Украиной и Россией необходим великий политик, который сможет превозмочь "логику геополитических обстоятельств", то есть "крайне жесткое" столкновение интересов стран. Но "пока, откровенно говоря, весь мой опыт (…) заставляет меня настороженно относиться к перспективе его прихода к власти", – заключил Арестович.

Ложь строится на вырванной из контекста фразе Алексея Арестовича, которая накладывается на различные обвинения, годами выдвигаемые Кремлем против российского оппозиционера. Пропаганда намеренно умалчивает об истинных претензиях Арестовича ("имперскость" российских либералов) и помогает русскоговорящей аудитории связать высказывание популярного украинского чиновника с часто повторяемыми российской пропагандой обвинениями Алексея Навального в воровстве, экстремизме и предательстве родины.

Кремль давно называет Навального "мошенником": российские власти преследовали политика по множеству дел, включая так называемое «дело Кировлеса» и «дело ив Роше».

Наконец, обвинения Навального в экстремизме и предательстве страны – это ответ российских властей на антикоррупционные расследования политика (включая фильм про дворец Путина) и роль Навального и его команды в организации массовых протестов против путинского режима. Один из самых популярных и эффективных приемов пропаганды Кремля – списывание домашних проблем на подрывное влияние Запада (прежде всего США) применяется и против Навального. Владимир Путин на пресс-конференции в 2020 году заявил, что расследование об отравлении Навального – это «легализация материалов американских спецслужб». Навального часто называют агентом иностранной разведки и «пятой колонной». Довершил образ "нацпредателя" судебный процесс над Навальным по делу о «клевете» на ветерана Великой Отечественной войны.

В прошлом позиция Алексея Навального и его сторонников по Крыму и российско-украинским отношениям действительно была неоднозначной. Так, продвигаемая Навальным система "Умного голосования" использовала в качестве карты регистрации российских избирателей и территорию Крыма. Сам Навальный и критиковал вторжение России в Украину в 2014 году, и сомневался в том, как и когда его можно будет вернуть в Украине, из-за чего стал менее позитивно восприниматься в Украине. Однако с нападением России на Украину 24 февраля 2022 года Навальный и его сторонники решительно осудили войну против Украины.

Вердикт: Пропагандистский ролик и статьи связывают вырванную из контекста фразу Алексея Арестовича с давно создаваемым Кремлем негативным образом Навального и его сторонников. Арестович выразил свое уважение к Навальному, но также сформулировал опасения украинской стороны относительно него как возможного будущего лидера России. Видеоролики и статья «нашли» в словах Арестовича «русофобию» и «презрение» к Навальному, чтобы в очередной раз очернить последнего в глазах российской аудитории. Вторая задача этой пропаганды – вызвать у российских сторонников оппозиционера негативное отношение к украинцам. Наш вердикт – манипуляция.

Источники:

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!