Манипуляция: у большинства европейских политиков нет детей, поэтому их не интересует будущее Европы

Пользователи в социальных сетях обсуждают видео, в котором утверждается, что у большинства европейских политиков нет детей, а потому они не заботятся о благосостоянии Европы. Мы ознакомились с сюжетом и выяснили, что наличие либо отсутствие потомков у политических лидеров не влияет на заботу последних о благосостоянии Европы, а само видео является манипуляцией.

Тезисы видео: Макрон – президент Франции – нет детей, У Ангелы Меркель нет детей, у Терезы Мэй нет детей, Жан Клод Юнкер – председатель Европейской Комиссии – без детей. У большинства людей, принимающих решения о будущем Европы, нет заинтересованности в будущем, так как у них нет детей.

Комментарий Delfi.ru: подобные рассуждения лишены какого-либо смысла. Любой человек, будь то ли политический лидер или нет, с детьми или без думает о будущем. Наличие или отсутствие детей никак не повлияло поступки политиков и правителей.

Мы специально проверили ряд политических деятелей, которые принимали участие в одном из самых кровавых конфликтов в истории человечества - Первой мировой войны. У Жоржа Банжамена Клемансо, французского политического и государственного деятеля, журналиста, премьер-министр Франции, было двое детей – Мишель и Мадлен Клемансо. У Георга V, короля Великобритании, было пятеро детей. У Герберта Генри Асквита, премьер-министра Великобритании в тот период, когда Англия вступила в Первую мировую войну, было десять детей.

У Ллойд Джорджа, который сменил Асквита на посту премьер-министра Великобритании, было шестеро детей. У Вудро Вильсона, президента США, было трое детей. У Вильгельма II, императора Германии и короля Пруссии, семеро детей. У Николая II, императора Российской империи, пятеро детей. У Франца Иосифа, главы Австро-Венгерской монархии, четверо детей.

Общие потери воюющих сторон во время Первой мировой войны составили 18 миллионов 429 тысяч погибших и пропавших без вести в результате боевых действий.

Вторая мировая война. Факт – у Адольфа Гитлера детей не было. Однако у сподвижника Гитлера – Йозефа Геббельса, министра пропаганды Третьего Рейха – было шестеро детей. У Бенито Муссолини, лидера Италии – шестеро детей. У Хирохито, императора Японии – семеро детей. У Карла Маннергейма две дочери. У Чан Кай Ши, президента Китайской республики – двое детей. У Мао Цзэдуна – создателя нынешнего Китая – шестеро детей.

У Франклина Делано Рузвельта, президента США во время Второй мировой войны, шестеро детей. У Шарля де Голля, французского генерала и президента Франции, трое детей. У Иосифа Сталина трое детей. У Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, пятеро детей. Общие потери воюющих сторон во время Второй мировой войны составили от 55 до 70 миллионов человек.

Среди нынешних политиков западных стран стоит упомянуть Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. У него семеро детей. У Владимира Путина, президент Российской Федерации, как минимум две дочери. У Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, пятеро детей.

Вердикт: Озвученные в видео факты не имеют ничего общего с действительностью. Наш вердикт – манипуляция.

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